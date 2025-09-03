ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Тренди взуття на осінь 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 моделей, на які варто звернути увагу

Літо вже закінчилося, тому час ознайомитися з осінніми трендами. Дизайнер Андре Тан назвав моделі взуття, яке реально «зробить» ваш образ цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Балетки з ремінцем

Балетки вже давно повернулися і тепер вони стали ще милішими. Моделі з ремінцем — просто ідеальний варіант для всіх романтичних луків.

Грубі лофери

Чорні, бордові або навіть бежеві — усе залежить від вашого настрою.

Чоботи

Вони знову актуальні. У них можна заправляти джинси, носити зі спідницями. Це буде і практично, і красиво.

Черевики на платформі і з хутром

Це одночасно гарно і дуже тепло. Таке взуття просто ідеальне для перших холодів. А ще подібні чоботи чудово поєднуються із мініспідничками.

Взуття з контрастною підошвою

Це трохи ретро-вайб, який має яскравий вигляд і додасть родзинку навіть до базового луку.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie