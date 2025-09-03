- Дата публікації
- Категорія
- Школа стилю
Тренди взуття на осінь 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 моделей, на які варто звернути увагу
Літо вже закінчилося, тому час ознайомитися з осінніми трендами. Дизайнер Андре Тан назвав моделі взуття, яке реально «зробить» ваш образ цієї осені.
Балетки з ремінцем
Балетки вже давно повернулися і тепер вони стали ще милішими. Моделі з ремінцем — просто ідеальний варіант для всіх романтичних луків.
Грубі лофери
Чорні, бордові або навіть бежеві — усе залежить від вашого настрою.
Чоботи
Вони знову актуальні. У них можна заправляти джинси, носити зі спідницями. Це буде і практично, і красиво.
Черевики на платформі і з хутром
Це одночасно гарно і дуже тепло. Таке взуття просто ідеальне для перших холодів. А ще подібні чоботи чудово поєднуються із мініспідничками.
Взуття з контрастною підошвою
Це трохи ретро-вайб, який має яскравий вигляд і додасть родзинку навіть до базового луку.