Тренди взуття на осінь 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 моделей, на які варто звернути увагу

Балетки з ремінцем

Балетки вже давно повернулися і тепер вони стали ще милішими. Моделі з ремінцем — просто ідеальний варіант для всіх романтичних луків.

Грубі лофери

Чорні, бордові або навіть бежеві — усе залежить від вашого настрою.

Чоботи

Вони знову актуальні. У них можна заправляти джинси, носити зі спідницями. Це буде і практично, і красиво.

Черевики на платформі і з хутром

Це одночасно гарно і дуже тепло. Таке взуття просто ідеальне для перших холодів. А ще подібні чоботи чудово поєднуються із мініспідничками.

Взуття з контрастною підошвою

Це трохи ретро-вайб, який має яскравий вигляд і додасть родзинку навіть до базового луку.