Треш-кутюр: бренд VOZIANOV викликав фурор показом апокаліптичної колекції

Цей фешн-перфоманс був найепатажнішим під час Ukrainian Fashion Week.

Український тиждень моди вже минув, а в Мережі продовжують обговорювати епатажний показ бренду VOZIANOV.

Дизайнер Федір Возіанов презентував колекцію, яку назвав "in apokalypse". За його словами, колекція народилася з часу і ситуації, в якій нині перебуває Київ.

Бренд влаштував справжній перфоманс. Спочатку перед публікою з'явилися чоловіки у чорних костюмах і з чорними клоунськиими носами, серед яких був і сам дизайнер Федір Возіанов. Потім до них вийшла модель у бежевому комбінезоні з маскою на голові, яка більше була схожа на прибульця.

Один чоловік грав на скрипці, а інші створювали зі шматків тканини, яку знімали зі стіни, повноцінні образи для цієї моделі.

Модель дефілювала не червоною доріжкою, а чорною клейонкою.

"Це дивне переплетіння війни і творчості, повітряних тривог і симфонічних концертів, похорон загиблих на війні і презентацій нових книжок, відключень електроенергії і кінопремʼєр, волонтерства і хабарництва, лютої ненависті і безмежної любові. До певної міри ми живемо всередині апокаліпсису і відкриваємо для себе те, що навіть тут можливе повноцінне життя", – розповів дизайнер.

Колекція є некомерційною. Бренд не мав намір створювати одяг для продажу.

"Нам хотілося зафіксувати стан, в якому ми перебуваємо, і зробити це мовою фешн", – додав Федір Возіанов.

Для колекції нової тканини не купували. Її створили із залишків тканини, яка була у студії.

"Тканина для кожної сукні колекції створювалась як окреме панно, яке відображає час і стан. Інші обмеження були наслідком об'єктивних причин, які актуальні для Києва сьогодні: обмеження світла, електроенергії, часу. Тому замість прасування ми часто використовували пресування, краї тканин залишали необробленими, деякі деталі приклеювали", – зазначив бренд.

Крім того, під час підготовки колекції бренд притримувався принципу безтілесної моди, тобто тіло як зразок для створення крою не використовували.

"І ще ця колекція обмежена за кількістю речей. У певні часи з'являється потреба бути дуже лаконічним. Бо немає часу для зайвого", – підсумував дизайнер.

UFW: показ колекції українського бренду VOZIANOV

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