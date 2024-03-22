Три ефектні образи на весну, якщо вам 60+: майстерклас від польської блогерки

Ця жінка має понад 250 тисяч фоловерів, яким вона показує, що мода не знає віку і що від неї потрібно отримувати задоволення та передусім подобатися собі самій.

Польська блогерка, 60-річна Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, поділилася з фоловерами прикладами ефектних весняних образів.

Жінка пропонує звернути увагу на три луки, в яких вона стилізувала спідниці.

Перший образ – це поєднання розкішного сірого кольору та яскравих прикрас. Дорота показала, як можна носити кофту з опущеною лінією плеча та міді-спідницю. Також вона використовувала фешнтренд – поєднала молочні туфлі та високі шкарпетки. Прикраси в неї були червоні.

Другий образ оригінальніший, оскільки блогерка закликає не боятися носити прозорі мереживні спідниці, якщо вам 60+. Жінка стилізувала спідницю з кардиганом на ґудзиках, капроновими колготками та екошубою. В цьому луку вона також одягла шкарпетки з туфлями.

Третій образ Дороти також був з цією прозорою чорною спідницею. Замість кардигану та шуби жінка одягла оверсайз чорний жакет.

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