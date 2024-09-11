Трикотажні костюми, сукні і штани-палацо: український бренд презентував нову колекцію

Український бренд Fashionista презентував нову колекцію Pre-Fall'24. У ній помітна гра на контрастах, яка об’єднує глибокі тони і витончені фасони.

До колекції увійшли трикотажні костюми і сукні з напівпрозорих тканин, які своє натхнення черпають у літній легкості та отримують нове звучання в осінньому гардеробі. У цих луках зберігається повітряність, що додає водночас відчуття затишку і тепла.

Універсальності дропу додають базові елементи гардеробу: штани-палацо, класична сорочка вільного крою і мінімалістична сукня зі структурованим кроєм, яка є ідеальним полотном для експериментів зі стилем.

Головним кольором колекції є шоколадний, який нинішнього сезону в тренді. Його можна гармонійно поєднати з чорними, бордовими і молочними відтінками, які представлені в дропі.

Нова колекція бренду – це стильний перехід між сезонами, комбінація комфорту та актуальних трендів, за допомогою яких можна створити ефектні аутфіти для будь-якої погоди і надихнутися на нові осінні поєднання.

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