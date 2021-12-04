Трикотажні костюми та безшовні гольфи: лукбук нової колекції українського бренду

Український бренд презентував цікаву колаборацію.

Український трикотажний бренд Siyai презентував першу колаборацію з інфлюєнсером, засновницею мережі салонів Clipse та проекту Clipse Beauty Box Аллою Барановською.

Колекція Alla Baranovska x Siyai

До капсульної колекції увійшли безшовні гольфи, боді, трикотажні костюми різних фасонів — із брюками, спідницями міді та міні, а також верхи у вигляді кардиганів та джемперів.

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

"Під час створення всіх своїх проектів я надихаюся жінками — унікальними, яскравими та особливими. Це моя перша колаборація з брендом одягу, новий невідомий досвід, на який мене надихнули засновниці бренду Яна та Настя. Філософія Siyai дуже близька до моєї, а колаборацією хотілося ще раз виявити турботу до всіх дівчат і нагадати, що треба сяяти не лише зовні, а й усередині", — поділилася Барановська.

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Палітра лінійки складається з бежевих, чорних, графітових відтінків, а також рожевого неону, фуксії, карміну, синього електрика та зеленого.

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

Колекція Alla Baranovska x Siyai

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