Трикотажні светри і штани-палацо: нова колекція від українського бренду

Нова капсула бренду – це про ритм великого міста і можливість щодня обирати комфорт.

Український бренд Kohai випустив колекцію під назвою The City. Вона народжена з безперервного ритму великого міста і покликана допомогти кожному знайти гармонію між темпом міського життя та особистим самовираженням.

Простота форм і чіткі лінії дозволяють створювати капсульний гардероб. А завдяки можливості змінювати деталі вироби підходять як для ділових зустрічей, так і для неформальних прогулянок містом.

До колекції увійшли класичні штани-палацо, жакети, сексуальні топи з ажурної сітки, комфортні трикотажні светри, елегантні спідниці, комбінезони, стильні пальта і бомбери. Це саме те, що потрібно впевненій в собі жінці нинішнього сезону.

Речі створені з італійських тканин у базових відтінках.

Нова колекція – це чудовий спосіб проявитися у мегаполісі, гармонійно поєднуючи стиль і комфорт, динаміку та спокій, щоденний вибір і свою індивідуальність.

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