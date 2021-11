Трикутні бра, корсети та боді: лукбук нової колекції білизни від українського бренду

Український бренд презентував нову лінійку сексуальної білизни.

Український бренд BUDEKINA презентувала нову колекцію спідньої білизни сезону осінь – зима 2021-2022 під назвою All you need.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Лінійка присвячена сучасним дівчатам — сексуальним, безстрашним, унікальним, впевненим у собі, які люблять підкреслювати свої принади.

Колекція складається з бюстгальтерів на кісточках, м'яких трикутних бра, які ідеальні для повсякденного носіння, та боді.

Родзинкою лінійки є корсет і трусики Louis, які виконані з ексклюзивного ламінованого шовку з колекцій Louis Vuitton.

Колірна гамма колекції – чорний, білий, бежевий та колір індиго.

