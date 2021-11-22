Трикутні бра, корсети та боді: лукбук нової колекції білизни від українського бренду

Український бренд презентував нову лінійку сексуальної білизни.
Український бренд BUDEKINA презентувала нову колекцію спідньої білизни сезону осінь – зима 2021-2022 під назвою All you need.
Лінійка присвячена сучасним дівчатам — сексуальним, безстрашним, унікальним, впевненим у собі, які люблять підкреслювати свої принади.
Колекція складається з бюстгальтерів на кісточках, м'яких трикутних бра, які ідеальні для повсякденного носіння, та боді.
Родзинкою лінійки є корсет і трусики Louis, які виконані з ексклюзивного ламінованого шовку з колекцій Louis Vuitton.
Колірна гамма колекції – чорний, білий, бежевий та колір індиго.
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