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Трикутні бра, корсети та боді: лукбук нової колекції білизни від українського бренду

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Трикутні бра, корсети та боді: лукбук нової колекції білизни від українського бренду

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Український бренд презентував нову лінійку сексуальної білизни.

Український бренд BUDEKINA презентувала нову колекцію спідньої білизни сезону осінь – зима 2021-2022 під назвою All you need.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Лінійка присвячена сучасним дівчатам — сексуальним, безстрашним, унікальним, впевненим у собі, які люблять підкреслювати свої принади.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Колекція складається з бюстгальтерів на кісточках, м'яких трикутних бра, які ідеальні для повсякденного носіння, та боді.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Родзинкою лінійки є корсет і трусики Louis, які виконані з ексклюзивного ламінованого шовку з колекцій Louis Vuitton.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

Колірна гамма колекції – чорний, білий, бежевий та колір індиго.

Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA / ©
Колекція білизни від українського бренду BUDEKINA

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