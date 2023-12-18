Труси з камінням, потворне взуття та повернення нульових: головні модні тренди 2023 року

Цей рік залишив нам багато спогадів на модні події, і деякі з них були надто дивними та смішними, щоб не обговорити їх ще раз.
Особливо багатим цей 2023 рік був на мікротренди, які різко з'являлися на подіумах, модниках, блогерах і ставали "гарячими пиріжками" не тільки фешн-світу, але і TikTok. Імовірно, щось із цих вірусних речей точно є і у вашому гардеробі, і, ймовірно, саме їх з шафи дістануть ваші діти, коли через років 20-30 вирішать одягнутися, як у далекому шаленому 2023-му.
Голі сукні
Звичайно, цей тренд більше простежувався на червоних доріжках та світських вечірках, ніж на вулицях. Але все ж таки голі сукні просто атакували зірок та їхніх стилістів, адже цього року практично не було селебріті, які б не ризикнули вийти на червону доріжку в чомусь подібному. Особливо популярними були моделі з камінням, стразами та бежевою тканиною, яка зливалася зі шкірою.
Соски напоказ
"Виколювали очі" цього року абсолютно всі, хто тільки міг. Селебріті одягали тонкі сукні без спідньої білизни, демонструвавши свої соски на різних заходах: прем'єраж фільмів, презентаціях, церемоніях.
3D-квіти
Цей тренд був особливо помітним на церемонії "Оскар" і після цього заходу вбрання з подібним декором окупували всі червоні доріжки. Зірки одягали сукні з величезними і маленькими квітами, які були зроблені з різних матеріалів і тканини, але всі вони були об'ємними. Також популярними були чокери із квітами.
Труси замість штанів
Це один із найспірніших трендів року, але він однозначно увійшов до історії індустрії. Першим завірусився бренд Miu Miu, який випустив труси розшиті стразами та камінням. Модель спочатку викликала глузування, а потім у ній неодноразово з'являлися різні відомі особистості, зокрема акторка Емма Коррін.
Рожевий колір
Пояснювати походження цього тренду навряд чи потрібно, але все ж таки нагадаємо, що його причиною став вихід фільму "Барбі" і просто грандіозна промо кампанія до нього. Шанувальники ляльки почали вбиратися в рожевий і приходити в цьому відтінку в кінотеатри, в результаті полиці магазинів просто завалені речами цього кольору.
Червоний колір
Але після яскравого літа, коли всі носили рожевий, світ моди вирішив трохи перепочити і в тренді опинився червоний колір, ставши хітом сезону. Осінь і зима 2023 року були оповиті цим відтінком, а найтрендовішим аксесуаром цього періоду стала червона сумка. Також тренд не оминув і зірок, оскільки багато хто з них просто наввипередки з'являвся в сукнях і костюмах цього відтінку.
Штани-карго
Ці зручні, вільні штани полюбилися багатьом і продавалися цього року у багатьох фасонах та кольорах.
Оверсайз пальто
Цей тренд з нами вже не перший сезон, але саме цього року пальта стали не просто оверсайз, а у стилі 80-х: із широкими плечима, довгі, на ґудзиках. Такий верхній одяг не раз був помічений на різних зірках та модниках.
Стиль Y2K
Мода циклічна, тому через 20 років до нас повернувся один із найсуперечливіших модних стилів. Цього року на манекенах у магазинах та зірках ми знову побачили плюшеві костюми, занижені талії, короткі жакети, топи з принтами та навіть стрази на футболках.
Асиметричний крій
Багато дизайнерів та брендів пропонували подібні вбрання цього року, ймовірно, теж надихнувшись 2000-ми. Особливо асиметричний крій використовувався у дизайнах спідниць та суконь.
Дивне взуття
2023 рік став роком аксесуарів, адже чого тільки нам не пропонували. Однак все ж таки деякі бренди змогли здивувати досить дивними і навіть потворними моделями взуття, але через вірусність цих моделей її хотіли всі. Найбільш незабутніми стали звичайно великі червоні мультяшні черевики, але окрім них багато шуму наробили балетки для чоловіків і навіть сабо у вигляді жаб від відомого бренду Jw Anderson.
Сумки-хобо
Ця модель точно була у багатьох, адже її пропонували майже всі бренди. Сумки-хобо буквально заполонили модний світ і продавали у різних розмірах, тканинах і навіть моделях.
Джинсові спідниці
Хоча це також тренд 2000-х років, але все ж варто виділити його окремо, адже такі спідниці були головним хітом 2023-го. У довгих джинсових спідницях ходили вулицями як мільйонерки, так і прості смертні, які поспішали на роботу.
Голий живіт
Чи можна виділити це явище як окремий тренд – звичайно, адже він охоплює моду на бюстьє та кроптопи. Такої кількості красивих шовкових, атласних, прозорих і навіть в'язаних бюстгальтерів, як цього року, на вулицях міст ми не бачили ніколи раніше. Дівчата поєднували їх із жакетами, застебнутими блузами та носили просто як окремий вид літнього одягу. Це однозначно було красиво, сексуально та рятувало у літню спеку.
Джинси та штани-кльош
Також тренд, що повернувся до нас з минулого, але тепер подібні моделі більш носибельні. Дуже багато брендів пропонували цьогоріч кльош і побачити подібні моделі можна було як на вулицях, так і на світських тусовках.
Топи-нагрудники
Це дуже незвичайний вид одягу, який неодноразово одягали багато зірок і для деяких з них вони виготовлялися на замовлення. У результаті нагрудники стали одним із найгарячіших трендів 2023 року, адже носилися вони на голе тіло.
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