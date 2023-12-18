Труси з камінням, потворне взуття та повернення нульових: головні модні тренди 2023 року

Цей рік залишив нам багато спогадів на модні події, і деякі з них були надто дивними та смішними, щоб не обговорити їх ще раз.

Особливо багатим цей 2023 рік був на мікротренди, які різко з'являлися на подіумах, модниках, блогерах і ставали "гарячими пиріжками" не тільки фешн-світу, але і TikTok. Імовірно, щось із цих вірусних речей точно є і у вашому гардеробі, і, ймовірно, саме їх з шафи дістануть ваші діти, коли через років 20-30 вирішать одягнутися, як у далекому шаленому 2023-му.

Голі сукні

Звичайно, цей тренд більше простежувався на червоних доріжках та світських вечірках, ніж на вулицях. Але все ж таки голі сукні просто атакували зірок та їхніх стилістів, адже цього року практично не було селебріті, які б не ризикнули вийти на червону доріжку в чомусь подібному. Особливо популярними були моделі з камінням, стразами та бежевою тканиною, яка зливалася зі шкірою.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Соски напоказ

"Виколювали очі" цього року абсолютно всі, хто тільки міг. Селебріті одягали тонкі сукні без спідньої білизни, демонструвавши свої соски на різних заходах: прем'єраж фільмів, презентаціях, церемоніях.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

3D-квіти

Цей тренд був особливо помітним на церемонії "Оскар" і після цього заходу вбрання з подібним декором окупували всі червоні доріжки. Зірки одягали сукні з величезними і маленькими квітами, які були зроблені з різних матеріалів і тканини, але всі вони були об'ємними. Також популярними були чокери із квітами.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Труси замість штанів

Це один із найспірніших трендів року, але він однозначно увійшов до історії індустрії. Першим завірусився бренд Miu Miu, який випустив труси розшиті стразами та камінням. Модель спочатку викликала глузування, а потім у ній неодноразово з'являлися різні відомі особистості, зокрема акторка Емма Коррін.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Рожевий колір

Пояснювати походження цього тренду навряд чи потрібно, але все ж таки нагадаємо, що його причиною став вихід фільму "Барбі" і просто грандіозна промо кампанія до нього. Шанувальники ляльки почали вбиратися в рожевий і приходити в цьому відтінку в кінотеатри, в результаті полиці магазинів просто завалені речами цього кольору.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Червоний колір

Але після яскравого літа, коли всі носили рожевий, світ моди вирішив трохи перепочити і в тренді опинився червоний колір, ставши хітом сезону. Осінь і зима 2023 року були оповиті цим відтінком, а найтрендовішим аксесуаром цього періоду стала червона сумка. Також тренд не оминув і зірок, оскільки багато хто з них просто наввипередки з'являвся в сукнях і костюмах цього відтінку.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Штани-карго

Ці зручні, вільні штани полюбилися багатьом і продавалися цього року у багатьох фасонах та кольорах.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Оверсайз пальто

Цей тренд з нами вже не перший сезон, але саме цього року пальта стали не просто оверсайз, а у стилі 80-х: із широкими плечима, довгі, на ґудзиках. Такий верхній одяг не раз був помічений на різних зірках та модниках.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Стиль Y2K

Мода циклічна, тому через 20 років до нас повернувся один із найсуперечливіших модних стилів. Цього року на манекенах у магазинах та зірках ми знову побачили плюшеві костюми, занижені талії, короткі жакети, топи з принтами та навіть стрази на футболках.

Зендея / Фото: Getty Images

Асиметричний крій

Багато дизайнерів та брендів пропонували подібні вбрання цього року, ймовірно, теж надихнувшись 2000-ми. Особливо асиметричний крій використовувався у дизайнах спідниць та суконь.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Дивне взуття

2023 рік став роком аксесуарів, адже чого тільки нам не пропонували. Однак все ж таки деякі бренди змогли здивувати досить дивними і навіть потворними моделями взуття, але через вірусність цих моделей її хотіли всі. Найбільш незабутніми стали звичайно великі червоні мультяшні черевики, але окрім них багато шуму наробили балетки для чоловіків і навіть сабо у вигляді жаб від відомого бренду Jw Anderson.

Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Сумки-хобо

Ця модель точно була у багатьох, адже її пропонували майже всі бренди. Сумки-хобо буквально заполонили модний світ і продавали у різних розмірах, тканинах і навіть моделях.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Джинсові спідниці

Хоча це також тренд 2000-х років, але все ж варто виділити його окремо, адже такі спідниці були головним хітом 2023-го. У довгих джинсових спідницях ходили вулицями як мільйонерки, так і прості смертні, які поспішали на роботу.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Голий живіт

Чи можна виділити це явище як окремий тренд – звичайно, адже він охоплює моду на бюстьє та кроптопи. Такої кількості красивих шовкових, атласних, прозорих і навіть в'язаних бюстгальтерів, як цього року, на вулицях міст ми не бачили ніколи раніше. Дівчата поєднували їх із жакетами, застебнутими блузами та носили просто як окремий вид літнього одягу. Це однозначно було красиво, сексуально та рятувало у літню спеку.

Фото: Getty Images

Джинси та штани-кльош

Також тренд, що повернувся до нас з минулого, але тепер подібні моделі більш носибельні. Дуже багато брендів пропонували цьогоріч кльош і побачити подібні моделі можна було як на вулицях, так і на світських тусовках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Топи-нагрудники

Це дуже незвичайний вид одягу, який неодноразово одягали багато зірок і для деяких з них вони виготовлялися на замовлення. У результаті нагрудники стали одним із найгарячіших трендів 2023 року, адже носилися вони на голе тіло.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Читайте також: