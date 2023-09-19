Труси замість спідниці — найекстравагантніший та спірний тренд осені 2023

Це тренд явно для сміливих дівчат, але він активно набирає популярності, все більше брендів показують труси на подіумі.
У кількох останніх колекціях багато брендів представили дуже незвичайну та екстравагантну річ – труси, які вони пропонують носити як повноцінний одяг. Поєднувати такі труси дизайнери пропонують з капроновими колготками, високими підборами, тренчами, пальтами або кардиганами.
Вибір матеріалів, з яких виготовлені труси, приголомшує, адже є: бавовняні, кашемірові, нейлонові, усипані стразами або лелітками.
Найпопулярнішими трусами стала модель від бренду Miu Miu та виходи в них акторки Емми Коррін, дівчина демонструвала подібні луки у Венеції та на подіумі.
Також труси для прогулянки чи відпочинку випустив бренд Michael Kors у своїй весняній колекції. Це був теплий трикотажний виріб у фірмовому коричневому відтінку цього Модного дому.
Також труси у новій коолекції представив бренд Christian Siriano.
А ось Missoni у новій колекції пропонують труси із яскравими візерунками.
Однак попри на те, що тренд явно для сміливих, труси на подіумах - не новина. Раніше багато інших брендів слідуючи тренду на прозорість пропонували теж одягати щільні труси з тканини або атласу під легкі сукні, спідниці чи боді, як, наприклад, Dolce & Gabbana.
Тепер цей елемент одягу не залежить від інших речей та посів повноцінне місце на подіумі, як і бюстгальтер.
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