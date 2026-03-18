Трикотажні костюми, мініспідниці і лаконічні топи: український бренд презентував нову колекцію

Український lifestyle-бренд Weekend Club презентував нову колекцію, натхненну спогадами дитинства, тишею заміського саду та ідеєю повільного життя. Кампейн отримав назву «Dream Garden» — метафоричний простір, де кожна мрія потребує часу, турботи та внутрішнього спокою, щоб розквітнути.

У межах сучасної інтерпретації modern old money бренд формує нову мову. У його світі розкіш більше не означає демонстративний статус чи матеріальні символи. Вона проявляється у відчутті легкості, внутрішнього балансу та здатності дозволити собі мріяти.

Центральним символом нової колекції став блакитний гіацинт — квітка, що уособлює щирість, терпіння та тиху красу повільного розквіту. Його велика перламутрова цибулина нагадує маленький артефакт, який потребує часу і дбайливих рук, щоб перетворитися на пишне суцвіття.

«Бабуся вчила: кожна квітка в її саду — це загадане бажання, що потребує не швидкості, а дбайливих рук і часу. Ми саджаємо ці спогади в землю, щоб серед буденного галасу знову почути спів пташок і відчути той самий дитячий спокій», — коментує фаундерка бренду Ольга Конотовська.

Паралельно колекція продовжує досліджувати тему комфорту як естетики. У ній поєднуються спортивні силуети та елементи заміського гардеробу: м’які трикотажні костюми із зіп-поло, мініспідниці, лаконічні топи, футболки та халат з маскою для сну.

У візуальній мові лінійки з’являються характерні для бренду деталі: спокійна палітра — блакитний, молочний, сірий, глибокий синій та стриманий червоний; невимушені силуети та гра контрастів між спортивною енергією і ностальгійною атмосферою заміського відпочинку.

Нова колекція нагадує про просту, але важливу річ: справжня розкіш сьогодні — це можливість не поспішати.