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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Це справжні скарби: дівчина приміряла гардероб своєї бабусі для медового місяця 1950-х років

Мадлен Білл стала популярною в Інтернеті після того, як опублікувала відео, в якому відкриває валізу 1950-х років із вінтажним одягом, що раніше належала її бабусі Марі Д’Алесандро Донато. Відео стало вірусним і в TikTok наразі його подивились понад 6 мільйонів разів.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мадлен Білл

Мадлен Білл \ TikTok Maddy Bill

Особливістю ролика стало те, що валіза, яку відкрила Мадлен, була наповнена не просто речами, а вбраннями, які її бабуся носила під час свого медового місяця. По суті, це був капсульний гардероб, які дбайливо зберігалися всі ці роки в сім’ї.

Також Мадлен розповіла People історію кохання своєї бабусі, виявляється Марі познайомилася зі своїм чоловіком на танцях одразу після його повернення з Другої світової війни, і після року спроб прикинутися неприступною вона все ж дала йому шанс. Вони одружилися 1952 року, а потім вирушили до Нью-Йорка в медовий місяць, де зупинилися в готелі The New Yorker.

Вбрання бабусі Мадлен стилізувала з різними (вже сучасними) аксесуарами, показавши їхній позачасовий стиль, і що бабуся мала чудовий смак.

Вона приміряла вбрання бабусі, зокрема її блузи, аксесуари та сукні. Особливо їй сподобалася чорна сукня з ґудзиками, яка сіла на фігуру як влита.

Приміряла вона і розкішний смугастий костюм, який включав жакет і сукню.

Ніжна сукня з квітами мала дуже сучасний та святковий вигляд.

Ніжну шифонову хустку з червоним обідком Мадлен теж приміряла, але поєднала з білою футболкою та жакетом.

Але були в валізі також і яскраві речі, зокрема неймовірні нічні сорочки рожевого кольору та м’ятного.

Мадлен сказала, що збереже безцінний гардероб бабусі і сподівається передавати ці пам’ятні речі у майбутньому своїм дітям.

Оскільки у багатьох вбрання її бабусі викликали багато цікавості, дівчина також вирішила опублікувати і ролик, в якому показала весільне вбрання бабусі, а також аксесуари нареченої, що додаються до нього: вінок, фату, туфлі, прикраси та інші дрібнички.

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