Туфлі з корсетним шнуруванням: оригінальний тренд 2025 року, який підкорить світ

Натхнені корсетом туфлі стали оригінальною тенденцією на теплий сезон.
2025-й обіцяє бути досить цікавим з огляду на модні новинки. Одним із найгарячіших трендів на сезон весна-літо буде взуття на шнуруванні, а точніше з так званою імітацією корсету.
Туфлі у подібній стилістиці були представлені в колекціях багатьох брендів, серед яких такі відомі марки як Chloé, Simone Rocha та Dries Van Noten. Вони представили безліч балеток, туфель на "котячому" підборі, мюль та гостроносих моделей на високому класичному підборі. Також у інших брендів можна побачити черевики та чоботи з подібним шнуруванням.
Таке взуття гарно поєднуватиметься з легкими літніми сукнями, вбраннями в стилі бохо-шик, мініспідницями, кюлотами та вбраннями з мережива.
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