Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Туфлі з корсетним шнуруванням: оригінальний тренд 2025 року, який підкорить світ

Туфлі з корсетним шнуруванням: оригінальний тренд 2025 року, який підкорить світ

Simone Rocha / Фото: Getty Images

Натхнені корсетом туфлі стали оригінальною тенденцією на теплий сезон.

2025-й обіцяє бути досить цікавим з огляду на модні новинки. Одним із найгарячіших трендів на сезон весна-літо буде взуття на шнуруванні, а точніше з так званою імітацією корсету.

Туфлі у подібній стилістиці були представлені в колекціях багатьох брендів, серед яких такі відомі марки як Chloé, Simone Rocha та Dries Van Noten. Вони представили безліч балеток, туфель на "котячому" підборі, мюль та гостроносих моделей на високому класичному підборі. Також у інших брендів можна побачити черевики та чоботи з подібним шнуруванням.

Таке взуття гарно поєднуватиметься з легкими літніми сукнями, вбраннями в стилі бохо-шик, мініспідницями, кюлотами та вбраннями з мережива.

Chloe / © Getty Images
Chloe / Фото: Getty Images
Dries Van Noten / © Getty Images
Dries Van Noten / Фото: Getty Images
Simone Rocha / © Getty Images
Simone Rocha / Фото: Getty Images

Читайте також:

Дружба та "Slow life": дві аксіоми щастя від Олега Чабана

Дружба та "Slow life": дві аксіоми щастя від Олега Чабана

Повʼязані теми:

Наступна публікація