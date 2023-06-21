У 79 років до вівтаря: наречена-бабуся підкорила Мережу своїм ефектним весільним образом

Ця наречена надихнула багатьох жінок, оскільки не побоялася ризикнути і бути щасливою попри все.

79-річна американка Джанет Мерріман на особистому прикладі продемонструвала, що вік — це лише цифра в паспорті, оскільки в такому поважному віці вирішила вийти заміж. Обранцем жінки став 60-річний чоловік, з яким вона у стосунках уже багато років.

До вибору вбрання наречена вирішила підійти серйозно — пішла до салону весільних суконь, а на примірювання покликала свою онучку Дені Джефферсон. Дівчина опублікувала відео з примірювання у своєму TikTok і воно моментально стало вірусним — його подивилося понад мільйон користувачів соцмережі.

У ролику Джанет приміряє приталену сукню з декольте-серцем і без бретельок, у вбрання також дуже високий розріз, що відкриває одну ногу, і декор із сріблястих леліток. Сукню вона доповнила гламурними туфлями на підборах.

Пізніше Дені опублікувала відео, в якому показала сам день святкування та підготовку до свята. Сукню її бабуся трохи вдосконалила та додала тонкі бретельки.

Після церемонії наречена переодяглася у білу мінісукню-кейп та одягла інші босоніжки.

Через популярність відео, багато підписників стали активно цікавитися у Дені історією її бабусі, через що дівчина записала ще одне відео, в якому розповіла, як зустріла свого чоловіка. Джефферсон пояснила, що раніше її бабуся вже була одружена, але 2006 року її чоловік вкоротив собі віку. Попри численні проблеми зі здоров'ям, її бабуся залишалася стійкою, і десяти років по тому вона почала зустрічатися зі своїм сусідом, який на той час переживав розлучення зі своєю першою дружиною.

"Я ніколи не забуду того дня, коли моя бабуся зателефонувала і сказала, що поцілувала хлопчика", — сказав дівчина, додавши, що роман пари почався, бо її бабуся емоційно підтримала його під час розлучення. "З того часу вони жили довго і щасливо", — підсумувала онука.

До речі, Джанет Мерріман також веде TikTok і на своїй сторінці вона опублікувала перший танець із новим чоловіком.

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