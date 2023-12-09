У чому зустрічати Новий 2024 рік: модні поради від дизайнера Андре Тана

2024-й буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він втілює удачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання у відповідних відтінках та матеріалах.
Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше. Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!
Тож що одягнути у цю новорічну ніч?
1. Кольори:
Рекомендую звернути увагу на:
- Чорний - це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію.
- Червоний - символізує щастя, енергію, кохання і удачу в китайській культурі.
- Зелений - колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс - народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).
- Золотий - колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і добробут, але я все ж таки рекомендую використовувати його акцентно!
2. Пірʼя:
Це один з улюблених елементів дракона. І моя особиста любов, вона надає будь-якому образу розкоші та статусності.
3.Блиск і лелітки
Вони нагадують драконячу луску, тому точно не залишать свою власницю байдужим + звичайно ж це дуже святково та яскраво, а це те, що потрібно для гарного святкування!
4. Оксамит, шовк, атлас та парча
Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері-образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.
5. Яскраві аксесуари
Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари - каблучки, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить удачу на ваш бік.
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