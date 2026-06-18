У гороховій сукні і смугастому лонгсліві: Анна Різатдінова стала обличчям літньої колекції Андре Тана

Анна Різатдінова

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Андре Тан презентував новий літній дроп SAINT ODESA, присвячений Одесі.

Обличчям кампанії стала олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова — жінка, яка поєднує силу характеру, грацію та сучасну жіночність.

«SAINT ODESA — це про настрій. Про жінку, яка навіть у великому місті живе так, ніби щойно повернулася з моря. Саме цей стан ми хотіли передати через нову колекцію», — прокоментував Андре Тан.

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До колекції увійшли сатинова сукня-комбінація, довга спідниця з розрізом, трикотажне поло у морську смужку, лонгслів із відкритими плечима, білі шорти зі спідницею-плахтою, комплект у смужку з топом та широкими штанями, легка сорочка, хустка, шопер і літній головний убір.

Усі речі легко поєднуються між собою та створюють гардероб для тих днів, коли хочеться мати бездоганний вигляд без зайвих зусиль.

Білий колір, синя смужка, горох і чисті силуети створюють гардероб, який однаково доречно має вигляд біля моря, у центрі Києва чи на терасі улюбленого ресторану.

Анна Різатдінова зізнається, що саме ця легкість стала головною причиною, чому вона погодилася стати обличчям кампанії.

«Цю колекцію створили для жінок, які багато встигають і трішки втомилися від складних рішень. Тут усе просто: одягла сукню — красиво. Одягла костюм — красиво. Навіть якщо прокинулася за 15 хвилин до виходу. З усіх речей найбільше люблю смужку. Вона має дивовижну властивість: одразу хочеться купити квиток до моря, навіть якщо відпустка ще не погоджена», — поділилася гімнастка.

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