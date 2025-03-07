У худі і футболках із трояндою: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь стала обличчям нової колекції Андре Тана

Нова капсула дизайнера – це гімн любові до себе.

Український дизайнер Андре Тан презентував лімітовану колекцію ANDRE TAN x INNA BELEN "Час любити себе". Це колаборація з переможницею реалітішоу "Холостяк-13" Інною Бєлєнь.

Новий дроп – це гімн любові до себе, де кожна деталь розповідає історію прийняття, сили і внутрішньої гармонії.

Колекція складається з речей у стилі streetwear: білі і чорні худі, футболки і сорочки, прикрашені делікатними принтами троянд.

Для Інни цей символ має особливе значення: червона троянда, яку вона отримала від Олександра Терена у фіналі "Холостяка", стала для неї не лише знаком перемоги, а й уособленням віри в себе. Андре Тан, який вміє чудово поєднувати елегантність із сучасними трендами, трансформував цей образ у вишуканий дизайн і яскраві принти.

Контрастне поєднання білого й чорного у дропі відображає дуальність життя: світлі моменти радості і темні відтінки викликів, які ми долаємо, щоб стати кращою версією себе. Лаконічний крій і комфортні силуети підкреслюють філософію Андре Тана: мода має бути не лише красивою, а й зручною, дозволяючи кожному почуватися впевнено.

Інна Белень, яка стала обличчям колекції, поділилася своїм баченням проєкту: "На "Холостяку" я шукала любов, але зрозуміла, що найголовніше – знайти її в собі. Ця колекція – про те, як важливо щодня обирати себе".

Її історія – від волонтерки й викладачки до героїні, яка надихає десятки тисячі жінок, – ідеально резонує з цінностями Андре Тана, який завжди підтримував ідею моди як інструменту самовираження.

Візуальна кампанія колекції розкриває цей меседж через силуети людей, що тримають троянди в руках і символізують плин життя. "Життя – це рух, але в кожному його моменті ми можемо зупинитися й подарувати собі ніжність", – сказав дизайнер.

Знімання стали справжньою одою простим, але важливим речам: любові, часу для себе й красі, що живе в кожному.

Андре Тан уже не вперше створює колаборації, у яких поєднуються мода й сенси. Співпраця з Інною Белень – це новий крок у його творчості, де стиль стає голосом сучасних жінок, які обирають себе.

"Інна – це втілення сили й ніжності, і я радий, що ми разом створили щось більше, ніж просто одяг. Не відкладайте себе на потім. Час любити себе", – підсумував Андре Тан.

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