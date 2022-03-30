У кольорах прапора: український бренд випустив патріотичні сумки

За гроші від продажів бренд допомагає купувати тепловізори та бронежелети.

Навесні 2022 року найтрендовішими кольорами стали відтінки українського прапора – синій та жовтий. Саме це поєднання полюбили багато блогерів та інфлуенсерів, а компанія Pantone і зовсім дала їм назви: вільний синій (freedom blue) і енергійний/спонукальний до дій жовтий (energising yellow).

Багато брендів почали випускати речі в подібних кольорах. Наприклад, український бренд COOSH, власницею якого є блогерка Аліна Френдій, представив дві сумки-хобо у цих же відтінках. Сумки зроблено екошкіри, а їхня ручка прикрашена плетінням.

Також COOSH із замовлень збирає гроші для армії. Таким чином бренд вже зміг купити два тепловізори та три бронежилети, про що вони розповіли в Instagram.

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