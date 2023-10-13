У новій колекції український бренд презентував куртки-анорак і спортивні костюми

Український бренд diadia родом із Закарпаття презентував спортивну колекцію. До неї увійшов одяг для жінок і чоловіків, який можна комбінувати як із спортивними елементами, так і міксувати з речами в інших стилях – класичними жакетами, спідницями і джинсами.

Куртка-анорак і штани у комплекті представлені у трьох кольорах – бежевому, чорному і темно-сірому. Вони виготовлені із матеріалу, який відштовхує воду, щоб захистити від дощу, а висока горловина захищає від пронизливого вітру.

У лінійці також представлені спортивні костюми у двох варіантах – із світшотом і худі, а також кепки. Бренд оновив жіночі футболки і розширив чоловічу базу лонгслівами і футболками у бежевому, чорному, синьому і хакі відтінках.

Особливу увагу приділено деталям речей: спущена лінія плеча, декоративний зовнішній шов на рукавах і мінімалістичне лого бренду.

Знімання кампейну відбулися на тлі мальовничих туманних гірських краєвидів.

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