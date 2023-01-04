У прозорій сукні з квітковою вишивкою: наречена одягла на весілля розкішне вбрання своєї покійної бабусі

Дівчина на ім'я Медісон Канцер вийшла заміж за Адама Гоффмана 9 квітня 2017 року, весілля відбулося в Пенсільванській академії образотворчих мистецтв — це найстаріша мистецька освітня установа та водночас мистецький музей у США. Розташований заклад у місті Філадельфія, штат Пенсільванія та є улюбленим місцем для весільних фотосесій.

Весільне вбрання Медісон було досить незвичайним, адже це була не біла сукня з пишною спідницею або що в цьому роді, а ніжно-рожева прозора сукня, яка колись належала її бабусі Адель Шиф Грін.

Наречена розповіла свою історію виданню The Huffington Post і зізналася, що ніколи не була дівчинкою, яка виросла з мрією про весілля, але всі ці роки вона знала напевно: коли настане цей святковий день, вона одягне красиву розшиту бісером сукню, яка колись належала її покійній бабусі.

Сукня довга, пряма, повністю прозора, у неї рукави три чверті. Багато років вбрання зберігала мама Медісон у спеціальній коробці та в пергаментному папері. Коли Медісон попросила у матері це вбрання для вінчання, та дозволила одягти його тільки за однієї умови — жодних змін.

Оскільки прозора сукня я є по суті сіткою з бісером, під неї слід одягати ще щось. Тому наречена замовила у кравчині біле вбрання без бретельок. Також від старості кілька бусинок відвалилося, тож їх обережно пришили. В іншому сукня залишилася такою, як була у 60-х роках.

Але цікаво, що насправді ця сукня-сітка не є весільною. Бабуся нареченої одягала її в березні 1966 року на бар-міцву (єврейська церемонія повноліття) свого сина — дядька Медісон. Через три роки, 1969 року, Адель померла, на той час матері Медісон було лише 14 років, тому онука ніколи не зустрічалася з бабусею.

"Для мене незнання батьків моєї мами було нормальним, тому що вони обоє померли до мене і мого брата. Однак коли ми стали старшими, я знаю, що моя мама дуже хотіла б, щоб її батьки зустріли нас і побачили, якими людьми ми стали. Так що це було дійсно важливо, що пам'ять про її маму була на весіллі ", — сказала Медісон.

Сукня для сім'ї дуже цінна, тому після церемонії та фотосесії наречена її зняла. Друге вбрання Медісон купила вже самостійно в магазині BHLDN, автором сукні є Адріанна Папелл.

Читайте також: