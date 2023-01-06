У сексуальному купальнику бабусі: дівчина приміряла вбрання для плавання, якому 70 років

Такі купальники були дуже популярними у минулому столітті і на старих фото в них можна побачити не одну кінозірку.
Якщо любите вінтаж, то вам варто заглянути до шафи своєї бабусі, адже знайти там можна багато цікавих речей. Так зробила і дівчина зі США на ім'я Габріель Джонс і вирішила завести блог, в якому протягом року – 365 днів – щодня показуватиме новий вінтажний образ. Деякі з представлених нею речей, вона знайшла сама у вінтажних магазинах та секондгендах, але також безліч із показаного раніше належало її бабусі чи іншим родичкам.
"Я розпочинаю місію створювати за 1 вінтажним образом щодня протягом наступного року, щоб спробувати розвинути свій власний стиль, дізнатися більше про вінтажні речі, які збирала моя бабуся (і я), і очистити свою шафу від речей, які не ношу", — каже Габріель.
Під час одного зі своїх досліджень вінтажного вбрання, вона вирішила показати фіолетовий купальник своєї бабусі. Річ була зроблена зі штучного шовку, мала пришиті шорти та була виконана у вигляді мінісукні. Такі купальники носили у 40-50 роках XX сторіччя.
"Моя бабуся надіслала мені його поштою минулого року і пояснила, що ця сукня її бабусі в "стилі балерини", відома своєю вільною спідницею навколо стегон! Це означало, що він був особливо популярний серед повних та зрілих жінок того часу", — зізналася нова власниця купальника.
Купальник застібався ззаду на ґудзики і ще зав'язувався на зав'язки, але для нашої героїні ця модель була трохи завелика, хоча вона все ж таки відзначила, що груди купальник підтримує добре. Єдине, що збентежило Габріель – тканина, адже вона зовсім не підходила для плавання.
"Він застібається ззаду на ґудзики і зав'язується так, що мені здається, що він чудово підтримує, проте тканина зі штучного шовку напевно мене трохи бентежить! Я спробувала провести тест з водою, поливши трохи на передню частину костюма... і мені це напевно здалося дивним!", — сказала вона.
Також Джонс поділилася відео примірювання цього вбрання у TikTok і ролик став вірусним.
@gabis_vintage what do you wear to the beach?! ✨Day 206 of 365✨ # vintage # vintageootd # vintagestyle # fashionhistory # 1950sfashion # vintageswimwear ♬ She Share Story (for Vlog) — 山口夕依
Читайте також:
- Лише за 25 доларів: дівчина знайшла приголомшливу весільну сукню у секондгенді
- Зворушливий сюрприз: наречена одягла на весілля сукню бабусі, в якій та виходила заміж 1962 року
- Вінтажна сукня з секондгенду: історія двох приголомшливих весільних вбрань
- Дивна історія: дівчина 25 років зберігала на горищі сукню Dior, яка належала її бабусі