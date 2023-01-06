У сексуальному купальнику бабусі: дівчина приміряла вбрання для плавання, якому 70 років

Такі купальники були дуже популярними у минулому столітті і на старих фото в них можна побачити не одну кінозірку.

Якщо любите вінтаж, то вам варто заглянути до шафи своєї бабусі, адже знайти там можна багато цікавих речей. Так зробила і дівчина зі США на ім'я Габріель Джонс і вирішила завести блог, в якому протягом року – 365 днів – щодня показуватиме новий вінтажний образ. Деякі з представлених нею речей, вона знайшла сама у вінтажних магазинах та секондгендах, але також безліч із показаного раніше належало її бабусі чи іншим родичкам.

"Я розпочинаю місію створювати за 1 вінтажним образом щодня протягом наступного року, щоб спробувати розвинути свій власний стиль, дізнатися більше про вінтажні речі, які збирала моя бабуся (і я), і очистити свою шафу від речей, які не ношу", — каже Габріель.

Під час одного зі своїх досліджень вінтажного вбрання, вона вирішила показати фіолетовий купальник своєї бабусі. Річ була зроблена зі штучного шовку, мала пришиті шорти та була виконана у вигляді мінісукні. Такі купальники носили у 40-50 роках XX сторіччя.

Габріель Джонс у купальнику бабусі / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Габріель Джонс у купальнику бабусі / Фото: instagram.com/gabis_vintage

"Моя бабуся надіслала мені його поштою минулого року і пояснила, що ця сукня її бабусі в "стилі балерини", відома своєю вільною спідницею навколо стегон! Це означало, що він був особливо популярний серед повних та зрілих жінок того часу", — зізналася нова власниця купальника.

Габріель Джонс у купальнику бабусі / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Купальник застібався ззаду на ґудзики і ще зав'язувався на зав'язки, але для нашої героїні ця модель була трохи завелика, хоча вона все ж таки відзначила, що груди купальник підтримує добре. Єдине, що збентежило Габріель – тканина, адже вона зовсім не підходила для плавання.

"Він застібається ззаду на ґудзики і зав'язується так, що мені здається, що він чудово підтримує, проте тканина зі штучного шовку напевно мене трохи бентежить! Я спробувала провести тест з водою, поливши трохи на передню частину костюма... і мені це напевно здалося дивним!", — сказала вона.

Габріель Джонс у купальнику бабусі / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Габріель Джонс у купальнику бабусі / Фото: instagram.com/gabis_vintage

Також Джонс поділилася відео примірювання цього вбрання у TikTok і ролик став вірусним.

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