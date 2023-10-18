У шкіряному тренчі й елегантній сукні: "Міс Україна Всесвіт-2014" Анна Андрес знялася у кампейні українського бренду

Український бренд Marsego презентував нову колекцію, створену разом із відомою українською моделлю, "Міс Україна Всесвіт-2014" Анною Андрес. Колекція отримала назву Forte et tendre, що в перекладі означає сильна та ніжна. Саме такою, на думку авторок, є сучасна жінка.

Анна Андрес

"Нам дуже важливо правильно транслювати наші цінності та образи. Коли виникла ідея сумісної колаборації з Анею – сумнівів не було. Адже вона уособлює в собі жінку нашого бренду: витончену та тендітну, з сильною особистістю та елегантну", – сказала дизайнерка бренду Марина Морозова.

Анна Андрес

Колекція вийшла на стику позачасової класики та французької чуттєвості. Сірий жакет, біла й чорна блузи ніколи не втрачають актуальності, мінімалістичні лонгсліви, трикотажна сукня у горизонтальну смужку та светр із брошкою з ініціалами Анни Андрес доповнять будь-який базовий образ.

Анна Андрес

Анна Андрес

Родзинкою колекції став шкіряний тренч у глибокому синьому та бордовому кольорах – саме та річ, яка межує між класикою і сучасним кежуалом.

Анна Андрес

Анна Андрес

Атласний костюм з калами за бажання можна адаптувати з категорії домашнього одягу до повсякденного, а також доповнити аксесуарами – платком та твілі.

Анна Андрес

"Завдяки нашій синергії нам вдалось лише в одній колекції створити практично повний базовий гардероб. Все, що необхідно сучасній жінці на будь-який випадок", – поділилась Анна.

Нагадаємо, Анна Андрес у липні 2022 року оголосила про другу вагітність і в бікіні показала вагітний живіт.

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