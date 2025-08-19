- Дата публікації
У сукні, якій 43 роки: наречена одягла розкішне весільне вбрання матері та зачарувала родину
Напередодні весілля дівчина вирішила повторити образ матері.
Наречена на ім’я Рейчел Мартіно з Нью-Йорка — інфлюенсерка у сфері моди, що висвітлює красу і спосіб життя. Разом з нареченим Лео вона вирішила відтворити архівні весільні фотографії своїх батьків.
Весілля мами і тата Рейчел відбулося 1982 року і на них вони зовсім юні, наречена вдягнена в оригінальну і пишну сукню, зшиту за модою того часу.
Вбрання мало спідницю зі шлейфом, опущену лінію плеча, а також рукави-ліхтарики з оборками і великими бантами. На ліфі та спині сукню також прикрашала вишивка бісером з квітковими мотивами.
Також на спині були лаконічні ґудзики. Образ нареченої доповнював вінок зі стрічками, а на подолі було оздоблення мереживом.
За словами Рейчел, мама подарувала їй цю сукню, а коли вона приміряла вбрання, то її батьки, які разом донині, були просто в захваті. Відео їхньої реакції долька опублікувала у своїх соцмережах.
Який вигляд мала Рейчел у 43-річній сукні матері, ви можете побачити на серії її фотографій нижче.
Зворушливим роликом, у якому наречена позує в сукні, вона також поділилася з шанувальниками. Відео створено в романтичній ретроестетиці.
Ймовірно, у цій сукні Рейчел не піде до вівтаря, а просто одягла стару сукню для фотосесії, щоб потішити батьків.