Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

У сукні, якій 43 роки: наречена одягла розкішне весільне вбрання матері та зачарувала родину

Напередодні весілля дівчина вирішила повторити образ матері.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Рейчел Мартіно

Рейчел Мартіно

Наречена на ім’я Рейчел Мартіно з Нью-Йорка — інфлюенсерка у сфері моди, що висвітлює красу і спосіб життя. Разом з нареченим Лео вона вирішила відтворити архівні весільні фотографії своїх батьків.

Рейчел Мартіно і її наречений Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно і її наречений Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

Весілля мами і тата Рейчел відбулося 1982 року і на них вони зовсім юні, наречена вдягнена в оригінальну і пишну сукню, зшиту за модою того часу.

Мама і тато Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Мама і тато Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Вбрання мало спідницю зі шлейфом, опущену лінію плеча, а також рукави-ліхтарики з оборками і великими бантами. На ліфі та спині сукню також прикрашала вишивка бісером з квітковими мотивами.

Також на спині були лаконічні ґудзики. Образ нареченої доповнював вінок зі стрічками, а на подолі було оздоблення мереживом.

Мама і тато Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Мама і тато Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно та її наречений Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно та її наречений Лео / Фото: instagram.com/rachmartino

За словами Рейчел, мама подарувала їй цю сукню, а коли вона приміряла вбрання, то її батьки, які разом донині, були просто в захваті. Відео їхньої реакції долька опублікувала у своїх соцмережах.

Який вигляд мала Рейчел у 43-річній сукні матері, ви можете побачити на серії її фотографій нижче.

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Рейчел Мартіно / Фото: instagram.com/rachmartino

Зворушливим роликом, у якому наречена позує в сукні, вона також поділилася з шанувальниками. Відео створено в романтичній ретроестетиці.

Ймовірно, у цій сукні Рейчел не піде до вівтаря, а просто одягла стару сукню для фотосесії, щоб потішити батьків.

