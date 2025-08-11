У сукні, прикрашеній ґудзиками: наречена показала унікальне весільне вбрання зі зворушливою історією

instagram.com/elliemisner

Жінка на ім’я Айона Джадд — креативна консультантка в таких компаніях, як Harrods, Shiseido, Omorovicza, Christian Louboutin і De Beers — вийшла заміж. Сукня, яку вона одягла, була сповнена елегантності, смаку і сентиментальності.

Айона Джадд instagram.com/elliemisner

«Спочатку я хотіла мати близько 15 суконь, включно з мікроміні з величезним плащем, що майорить», — каже вона. «Але мама сказала: „Так до церкви не підеш“», — розповіла наречена виданню Vogue.

Айона Джадд з батьком instagram.com/elliemisner

У результаті головну сукню нареченої створила дизайнерка Еллі Міснер. Це було вбрання з корсетом, прямою спідницею і унікальним декором, адже вся сукня була вручну розшита перламутровими ґудзиками.

Усі ці сотні ґудзиків наречена взяла з колекції своєї покійної бабусі, одягу батьків.

Яскравою і милою деталлю було два ґудзики червоного кольору у вигляді підкови і сердечка.

Її сестрі знадобилося 45 хвилин, щоб зашнурувати Джадд у цій сукні.

Образ доповнила довга фата.