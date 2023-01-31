У сукні з другої руки, кольоровій фаті та туфлях Manolo Blahnik: наречена змінила у день весілля чотири образи

Деякі з наречених мріють про класичний весільний образ, часто це сукня принцеси з пишною спідницею та шлейфом, але є й ті дівчата, які не хочуть не лише витрачати багато грошей на подібне вбрання, але намагаються зробити його максимально оригінальним та незвичайним. Такою нареченою була дівчина з Нью-Йорка на ім'я Дженіс, яка влітку 2022 вийшла заміж за свою кохану Джейн.

Дженіс - дуже яскрава особистість і вона хотіла, щоб таким же яскравим було і її свято, тому вона вирішила, що на її весіллі має бути кілька образів, які вона мінятиме протягом вечора.

"Я хотіла, щоб це було зібрання всього того, що я люблю, наприклад, блиску та кольору", - сказала наречена в інтерв'ю виданню Insider. Тому на її весіллі було аж чотири образи.

Першу та головну сукню наречена купила онлайн, оскільки коли вона її вибирала, ще існували ковідні обмеження і багато салонів не працювали. Це була однотонна білосніжна сукня з американською проймою, шлейфом і відкритою спиною, знайшла вона її в магазині уживаних вбрань BHLDN Watters Hyde на Tradesy. Вартість сукні була 500 доларів (зараз ціна вбрання вказана як 595 доларів) і вона була зовсім нова, з бирками.

Вбрання було настільки лаконічним та елегантним, що яскравій душі Дженіс хотілося розбавити образ чимось незвичайним, тому придумала, що її фата має бути розшитою бісером та лелітками. Не знайшовши в Інтернеті того, що їй підходило б, дівчина вирішила зробити фату самостійно: купила яскраву тканину і просто зшила її додавши гребінь.

А ось фінальним акцентом вбрання стали знамениті туфлі від Manolo Blahnik, як у серіалі "Секс і місто".

Але ось далі із сукнею сталася справжня трансформація - після церемонії наречена її зняла і одягла на манекен, а всі гості свята могли підійти та намалювати на ній все, що хотіли фарбами та спеціальними маркерами.

Сама ж Дженіс переодяглася в гламурну сукню з блискітками, поясом, декольте та розрізом від Retrofête. У цьому вбранні вона з Джейн виконала перший танець і виголосила свою промову. Вбрання наречена купила на розпродажі за 300 доларів у Saks Fifth Avenue.

"У своєму другому образі я хотіла втілити старий голлівудський гламур. Я хотіла, щоб мій перший танець з моєю дружиною був чимось позачасовим, продуманим і важким, з приблизно 10 фунтами блискіток, LOL", - написала вона у Instagram.

Також під час весілля було веселе дрегшоу, тож наречена переодяглася ще раз у образ, який би відповідав цій частині її вечірки. Вона обрала райдужну сукню, яку купила на Etsy в українському ательє Dreams Dresses із Полтави.

Вбрання вона замовила до початку війни в Україні, але коли Росія почала руйнувати українські міста, магазин тимчасово зупинив роботу. Через деякий час вони знову зв'язалися з нареченою та відновили замовлення. Вбрання коштував їй близько 400 доларів.

"Я замовила цю сукню в ательє в Україні, а отримані кошти пішли на користь жінкам її сім'ї під час війни. Вона зняла з мене мірки і створила диво", - написала Дженіс в Instagram під фото додавши, що ця сукня була, ймовірно, її улюбленою із усіх образів. Вона її поєднала із чоботями зі стразами, які купила за 70 доларів.

А ось четверте вбрання для свята – шовковий рожевий костюм ZCrave вона купила за 299 доларів.

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