У сукні з квітами та елегантному пальті: Анастасія Цимбалару знялася у стильному кампейні українського бренду

Колекція присвячена жінкам, які створюють життя навкола себе.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анастасія Цимбалару

Український бренд Kohai презентував нову колекцію «Вона — творець» — історію про жінок, які створюють світ навколо себе. Цей проєкт присвячений жіночій силі творити: через мистецтво, професію, ідеї та щоденні дії.

Героїнями колекції стали чотири жінки різних сфер: акторка Анастасія Цимбалару, дизайнерка Ольга Федорущенко, художниця-керамістка Юлія Гончарова і державна культурна діячка Ольга Бондарчук. Кожна з них по-своєму формує простір навколо себе, створює нові сенси і надихає інших.

Візуальна мова лінійки побудована навколо процесу творчості: лекала, кераміка, робочі матеріали та аксесуари, які характеризують і відділяють кожну героїню та стають символами моменту, коли народжується ідея.

У новій колекції засновниця бренду Ольга Федорущенко звертається до теми сучасної жіночності — впевненої, чуттєвої та внутрішньо сильної.

Силуети капсули підкреслюють фігуру, створюючи чітку та елегантну лінію образу. У колекції поєднуються костюми, сукні та весняні пальта, що формують гармонійний баланс між формою та образом.

Речі створені з ексклюзивної тонкої італійської вовни, штучної шкіри та фактурної тканини, що надають аутфітам графічності і сучасного характеру.

Особливе місце в колекції посідають весняні пальта з вовни та кашеміру, які підкреслюють естетику стриманої елегантності бренду.

Нова лінійка говорить про головне: жінка не просто носить одяг — вона створює життя навкола себе.

Наступна публікація

