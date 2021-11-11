У сукні з пікантним декольте та стильному пальті: Лілія Ребрик у лукбуці нової колекції українського бренду

Українська акторка і ведуча разом з українським брендом презентувала колаборацію одягу.
Українська акторка і ведуча Лілія Ребрик разом з українським брендом One by One презентували свою другу спільну колекцію "In love".
Ключова ідея капсули, як і першої, – про любов. Адже це саме те почуття, яке є справжнім поштовхом для створення будь-чого у житті та життєвим кредо Лілії:
"Пізня осінь — час хандри й усвідомлення довгого очікування тепла! А врятувати від осіннього суму може тільки любов! Тому кожна наша колекція саме про неї. Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець — все, щоб потішити себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло!"
Колекція In love — це базові речі на кожний день, втілені як в стриманих, так і яскравих відтінках.
Теплі класичні костюми з можливістю обрати: спідниця чи штани. Флісові костюми для активних вихідних та часу з близькими, сукні для найромантичніших побачень, навіть якщо ви знайомі вже багато років, а також стримане пальто з теплою спідницею, але в яскравих кольорах, коли настрій — ділитися своїми почуттями з оточенням.
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