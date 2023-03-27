У сукні з супермаркету та босоніж: наречена показала, який вигляд має гарне весілля за 100 доларів

Пара вирішила не витрачати багато грошей на весільну церемонію, а просто провела цей важливий день на природі зі своєю родиною та друзями.

У розпал пандемії коронавірусу багато пар відмовлялися від пишних церемоній або взагалі їх переносили на невизначений період. Так сталося і з дівчиною на ім'я Ель Потьє та її нареченим Карсоном Саймоном зі США.

Пара познайомилася на Гаваях і саме там закохані спочатку хотіли відсвяткувати, проте трапилася пандемія і через обмеження та заборони на масові святкування, Ель та Карсон вирішили відмовитися від цієї ідеї. Відкладати весілля вони не хотіли, тому вирішили одружитись на свіжому повітрі. Місце наречені шукали випадкове — просто переглядаючи Google Maps вони зупинилися на Глен-Каньоні, оскільки це мальовниче місце було проміжним для обох сімей, що робило його більш доступним для всіх.

На весіллі було лише 16 гостей, свою сукню Ель купила в супермаркеті Target за 20 доларів — це була проста сукня міді з натуральної тканини, з рукавами-ліхтариками та круглим вирізом. Від взуття дівчина відмовилася, фату позичила у подруги, а букет зібрала самостійно на узбіччі дорогою на свою церемонію. А ось фотографії були зроблені на одноразові фотоапарати, які дівчина завбачливо роздала гостям перед заходом.

Своє вбрання Ель одягла в машині, також перед вінчанням, яке, до речі, проводив її дідусь. Чоловік спеціально отримав дозвіл на це. Зачіску та макіяж нареченій зробили її сестри.

2021 року, через рік після церемонії, пара вирішила організувати грандіозну вечірку на честь своєї першої річниці, оскільки вперше масштабно відсвяткувати їм не вдалося. Ель та Карсон захотіли, щоб їхня друга вечірка була у стилі шкільного випускного балу. Цього разу дівчина обрала своїм вбранням весільну сукню матері, яка ідеально їй підійшла.

Історію про незвичайнн весілля пари стало відомо зовсім нещодавно, після того, як Ель опублікувала фото з церемонії в Глен-Каньоні на своїй сторінці в TikTok. Відео стало вірусним і його переглянули 2,7 мільйона разів.

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