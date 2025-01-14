У величезному вбранні з рюшами: сукня нареченої Доллі Меклер стала вірусною через дивний дизайн

Меклер мешкає в Нью-Йорку і на момент, коли мова зайшла про сукню, вона навіть не була заручена. На той час вона та її нинішній чоловік Джордан Коен були у стосунках менше двох років і ще не думали про весілля. Але схоже, що батьки дівчини думали, оскільки знайшли сукню у магазині Pucci у Woodbury Commons Premium Outlets у Нью-Йорку. Вони відправили їй фотографію і зателефонували, щоб сказати: "Ми знайшли твою весільну сукню". Це трапилося ще 2022 року, і хоча їй дуже сподобалася сукня, вона сказала батькам не купувати її, йдеться на сайті People.

Зрештою, дівчина та її коханий заручилися 2023 року, і вона почала шукати весільні сукні для свята, але вбрання від Pucci, яке знайшли її батьки, ніколи не виходило у неї з голови. Згідно з Vogue, сукня була частиною капсульної колекції японського дизайнера Томо Коїдзумі та італійського Модного дому Pucci.

"Я написала дизайнеру Томо Коїдзумі, щоб запитати, де я могла б придбати одну з його весільних суконь в Америці. Пан Коїдзумі відповів, повідомивши мені, що сукня, яку бачили мої батьки, була частиною капсульної колекції 2020 року, і більше нічого не залишилося. Він згадав, що можна пошити сукню на замовлення, але це було далеко за межами мого бюджету", — сказала вона.

Протягом літа вона відвідувала весільні салони, шукаючи вбрання, але так нічого для себе і не обрала.

"Все, що я бачила, здавалося надто "звичайним"", — каже вона. "Я дійсно не хотіла сукню, яку хтось інший міг би просто зайти та купити".

"Я ніколи не хотіла просто почуватися "красивою", йдучи до вівтаря", — додає вона. "Це здавалося надто очевидним, і це не хвилювало мене — цього було недостатньо. Якщо це "шоу", давайте зробимо його справді таким. Давайте дамо людям щось, на що можна дивитись, що можна відчувати, про що можна говорити. Це те, що заряджає мене енергією і змушує почуватися красивою".

У результаті наречена знайшла свою сукню мрії просто зателефонувавши до Woodbury Commons Premium Outlets і виявилося, що там є одна, яку ще не продали. Вбрання виявилося занадто малим на неї, але Доллі все одно його придбала і вирішила перешити. Після місяців примірок і переробок, все було готове і наречена пішла до вівтаря у своїй незвичайній пишній сукні з рюшами.

Наречена Доллі Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Вбрання вона доповнила рукавичками з манжетами, які їй пошили на замовлення, чорними босоніжками та лаконічною зачіскою. Помада і букет були винного відтінку, який красиво контрастував з кольорами вбрання.

Наречена Доллі Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Підкладка у сукні була дуже веселою та кольоровою.

Наречена Доллі Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

Наречена Доллі Меклер / фото: instagram.com/dollymeckler

"Однією з моїх улюблених частин сукні є те, що я працювала над цим проєктом разом із мамою", — каже Меклер. "Я б не змогла зробити це без неї. У нас схожі смаки та погляди на моду та стиль, що безперечно робить роботу простішою і веселішою. Мені так пощастило, що в мене є батьки, які так добре мене знають і приймають мене такою, яка я є", — додала дівчина.

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