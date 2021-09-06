UFW: штанні костюми і елегантні сукні у новій колекції Elena Burenina

Дизайнерка Олена Буреніна в межах Українського тижня моди представила колекцію під назвою Sweet Hope.

Назва нової колекції українського бренду Elena Burenina відсилає до рядків з поеми англійського поета-романтика Джона Кітса:

Sweet Hope, ethereal balm upon me shed,

And wave thy silver pinions o'er my head.

"Поему Кітса "To Hope" я вперше прочитала під час навчання в Лондоні і на багато років вона стала моїм джерелом натхнення. Дивно, що навіть через двісті років після написання ці слова знаходять відгук у серцях людей.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Готуючись до нового сезону ми з командою багато говорили про те, що сьогодні люди особливо потребують підтримки, в яскравих фарбах, в надії. І я вирішила подарувати цю надію на прекрасне завтра за допомогою колекції, звичайно ж, згадавши улюблені рядки романтика Кітса", — розповіла Олена Буреніна.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Надія на новий початок зчитується, насамперед, в колірному рішенні колекції: дизайнерка вирішила відійти від звичної чорно-білої гами, зробивши ставку на відтінки рожевого, зеленого і жовтого.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

"Лаймовий, вершковий, небесно-блакитний, оливковий, ніжно-рожевий і, звичайно ж, фуксія. Я довго підбирала ці відтінки. Вони про щастя, про надію, про любов", — зазначила дизайнерка.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Хоча не тільки кольором, але і силуетом Буреніна створює настрій Sweet Hope. Нинішнього сезону лаконічні штанні костюми (візитівка бренду) є сусідами з короткими спідницями і складного крою топами, елегантними сукнями з драпуванням, воланами і чуттєвими розрізами. Обрані дизайнеркою матеріали — шовк, щільна бавовна, шкіра і мереживо — також працюють на створення святкової атмосфери.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Про романтичні настрої колекції говорять і аксесуари: перлинні сережки і чокери з золотими вставками або прикрашені квітами. Назву Sweet Hope винесено на стильні шкіряні ремені для смартфонів.

Саундтреком до показу став мікс Микити Потапчука (dj MYKYTA), в якому віртуозно поєднуються електронна і класична музика.

fashionweek.ua

fashionweek.ua

fashionweek.ua

Дизайнерка також звернула увагу на важливий тренд — sustainable fashion. Частину речей у новій колекції пошили з архівних тканин. Так, наприклад, шкіряна чоловіча сорочка з колекції Sweet Hope перегукується зі шкіряною сукнею з колекції Cloud Dancer FW 2020-2021, а ефектний рожевий комплект з шортами і жакетом із накладними бантом — "відсилання" до костюму з The Butterfly Effect SS 2020.

fashionweek.ua

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Показ колекції ELENA BURENINA_NoSS sept 2021 (34 фото)

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