Українець, що формує моду світових брендів: хто такий Саша Каневський

Показ Stone Island осінь-зима 2024-2025, Мілан / © Associated Press

Він родом із Києва. Після школи, за порадою мами, що працювала конструкторкою одягу, вступив до Університету технологій та дизайну. У 2008 році Саша запустив свій перший бренд. Це був авангардний одяг для людей творчих професій, який навіть показували у Парижі. Однак в Україні бренд не став популярним і приносив мало прибутку, розповіли у блогу ЕНТА ГОВОРИТЬ.

Тоді Каневський вирішив створити нову марку — UBER NORMAL. Це був уже базовий одяг, за доступними цінами, орієнтований на локальний ринок. Паралельно дизайнер працював над сценічними костюмами, робив колаборації з українськими брендами, а також вивів свої речі на міжнародний майданчик Hypebeast — справжній прорив для української моди.

Модель демонструє виріб українського дизайнера Саші Каневського під час Тижня моди в Україні в Києві, 2015 рік / © Getty Images

Важливим етапом стало заснування власного дизайн-бюро, яке співпрацювало як з українськими, так і зі світовими брендами — від Arber до Pepsi та L’Oréal Paris. Саме завдяки цьому бюро на Канівського звернув увагу Каньє Вест.

Каньє Вест під час показу Yeezy на Тижні моди. Жіноча колекція осінь-зима 2020-2021, 2 березня 2020 року в Парижі, Франція / © Getty Images

У 2017 році Саша приєднався до команди Yeezy — у момент, коли бренд перебував на піку популярності. Adidas Yeezy мав річний оборот понад мільярд доларів, а худі чи кросівки бренду були мрією майже кожного. Каневський зробив вагомий внесок у чоловічу лінійку, фактично формуючи вигляд колекцій у той період, коли Yeezy став глобальним феноменом.

У 2022 році Саша приєднався до Stone Island. Спочатку він працював як head designer, а зараз займає ще впливовішу посаду — design director. Якщо перша позиція передбачає відповідальність за напрямки колекцій, то design director керує всією творчою стратегією бренду: від вибору тканин і кольорів до силуетів і загального меседжу.

Показ Stone Island осінь-зима 2024-2025, Мілан / © Associated Press

