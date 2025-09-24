- Дата публікації
Українець, що формує моду світових брендів: хто такий Саша Каневський
Українець Саша Каневський — головний дизайнер Stone Island. Він пройшов цікавий і непростий шлях у світі моди.
Він родом із Києва. Після школи, за порадою мами, що працювала конструкторкою одягу, вступив до Університету технологій та дизайну. У 2008 році Саша запустив свій перший бренд. Це був авангардний одяг для людей творчих професій, який навіть показували у Парижі. Однак в Україні бренд не став популярним і приносив мало прибутку, розповіли у блогу ЕНТА ГОВОРИТЬ.
Тоді Каневський вирішив створити нову марку — UBER NORMAL. Це був уже базовий одяг, за доступними цінами, орієнтований на локальний ринок. Паралельно дизайнер працював над сценічними костюмами, робив колаборації з українськими брендами, а також вивів свої речі на міжнародний майданчик Hypebeast — справжній прорив для української моди.
Важливим етапом стало заснування власного дизайн-бюро, яке співпрацювало як з українськими, так і зі світовими брендами — від Arber до Pepsi та L’Oréal Paris. Саме завдяки цьому бюро на Канівського звернув увагу Каньє Вест.
У 2017 році Саша приєднався до команди Yeezy — у момент, коли бренд перебував на піку популярності. Adidas Yeezy мав річний оборот понад мільярд доларів, а худі чи кросівки бренду були мрією майже кожного. Каневський зробив вагомий внесок у чоловічу лінійку, фактично формуючи вигляд колекцій у той період, коли Yeezy став глобальним феноменом.
У 2022 році Саша приєднався до Stone Island. Спочатку він працював як head designer, а зараз займає ще впливовішу посаду — design director. Якщо перша позиція передбачає відповідальність за напрямки колекцій, то design director керує всією творчою стратегією бренду: від вибору тканин і кольорів до силуетів і загального меседжу.