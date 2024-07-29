Українська бізнес-леді підкорює Америку: Марія Чебаненко встановлює нові стандарти краси

Україна завжди славилася талановитими та амбітними підприємцями, і Марія Чебаненко — яскравий приклад того, як наші співвітчизники здатні досягати неймовірних висот не лише вдома, а й за кордоном. Екстраординарна засновниця бренду MARY LASH стала справжньою гордістю України в індустрії краси, а переїхавши до США в 2023 році, вона впевнено завойовує американський ринок.

Історія успіху Марії почалася в Україні, де вона заснувала мережу студій MARY LASH у 2015 році. За короткий час бренд став синонімом якості та інновацій у сфері нарощування вій. Марія розробила власну авторську методику, якою поділилася з понад 5000 учнями у своїй школі для початківців та професіоналів. Ця методика стала справжньою революцією в галузі, встановлюючи нові стандарти якості та безпеки процедур. Географія впливу Чебаненко вражає: вона провела майстер-класи у семи країнах Європи та Азії, а також у більше, ніж 20 містах України. Її учні представляють понад 40 країн світу, що свідчить про міжнародне визнання її експертизи.

MARY LASH — це не лише мережа студій, але й лінійка професійних продуктів для нарощування вій, яка входить до трійки найпопулярніших брендів в Україні. Крім того, Марія є власницею Mary Market — мультибрендового магазину для б'юті-майстрів, який пропонує продукцію понад 40 брендів та здійснює доставку по всьому світу. Офлайн магазини успішно працюють у Дніпрі та Києві, а тепер цей унікальний досвід Марія переносить і на американський ринок.

Професіоналізм Марії Чебаненко підтверджений численними перемогами на міжнародних чемпіонатах з нарощування вій. З 2017 року вона регулярно запрошується як суддя на подібні змагання та як keynote-спікер на б'юті-конференції. По приїзду в США в лютому 2023 року, Марія Чебаненко не гаяла часу. Вона була запрошена почесним спікером на престижну б'юті-конференцію Beauty and Wellness Forum в Майамі, де поділилася своїм досвідом з майстрами, які приїхали з різних штатів Америки. Це виступ став яскравим дебютом Марії на американській професійній сцені та допоміг встановити важливі контакти в індустрії.

Вже за короткий час перебування в Сполучених Штатах Марія відкрила філію онлайн-магазину MARY LASH MARKET, спеціалізованого на б'юті-товарах для майстрів з нарощування та ламінування вій, а також моделювання брів. Особливістю цього магазину є те, що в ньому представлені найкращі українські бренди, що дозволяє не лише задовольнити потреби американських клієнтів, але й просувати українську продукцію на міжнародному ринку.

Мета підприємиці — створити велику спільноту лешмейкерів у Сполучених Штатах, щоб підняти рівень нарощування вій в країні. Для досягнення цієї ідеї Марія вже створює підґрунтя для конференцій, мастермайндів та семінарів, а також чемпіонатів. Ці заходи не лише значно підвищать рівень професіоналізму майстрів, але й дадуть можливість фахівцям, які працюють у цій сфері, проявити себе та отримати визнання.

Успіх Марії Чебаненко в США базується на кількох ключових факторах: багаторічному досвіді та експертизі в галузі нарощування вій, інноваційному підході до бізнесу, який дозволяє швидко адаптуватися до нових ринкових умов, та здатність створювати та розвивати професійні спільноти, що особливо важливо для встановлення нових стандартів в індустрії. Важливо відзначити, що Марія не просто переносить український досвід на американський ґрунт, а активно підлаштовує свої методики та підходи до місцевих реалій. Вона вивчає особливості американського ринку, потреби та очікування клієнтів, а також законодавчі вимоги до бізнесу в сфері краси. Це дозволяє їй створювати унікальний продукт, який поєднує в собі найкраще з української та американської індустрії краси.

Блог бренду MARY LASH в Instagram, який налічує загалом 40 тисяч підписників, став важливим інструментом для просування бренду та ідей Марії в США. Через цю платформу вона не лише рекламує свої продукти та послуги, але й ділиться корисною інформацією, навчає та надихає як професіоналів, так і клієнтів. Активний зліт марки в США — не лише особисте досягнення Марії Чебаненко, але й важливий крок у розвитку української б'юті-індустрії на міжнародному рівні. Це відкриває нові можливості для українських брендів та спеціалістів, які прагнуть вийти на глобальний ринок.

Підсумовуючи, можна сказати, що Марія Чебаненко та її бренд MARY LASH не просто встановлюють нові стандарти нарощування вій в Америці, але й демонструють, як інновації, професіоналізм та підприємницький дух можуть успішно долати кордони та культурні бар'єри. Це історія про те, як український бізнес може стати глобальним лідером у своїй галузі, зберігаючи при цьому свою унікальність та національну ідентичність.