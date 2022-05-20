Українська дизайнерка Віта Кін створила капсульну колекцію для Gucci

Точну дату колекції Gucci не називає, однак зазначає, що вона буде запущена влітку.

Українська дизайнерка, модельєрка та фотографиня Віта Кін створила капсульну колекцію для італійського бренду Gucci. Колекція, яку представить дизайнерка, створена для платформи Gucci Vault, де продають вінтажні й архівні моделі бренду.

Відомо, що до капсули створеної дизайнеркою, увійшли сукні, з національними орнаментами, візерунками та вишивкою, однак поки що точна дата релізу колекції не розголошується. На своїй сторінці у Instagram Віта Кін поділилася всього двома знімками, на яких моделі також позували біля вінтажних сумок Gucci Blondie.

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