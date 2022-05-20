Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська дизайнерка Віта Кін створила капсульну колекцію для Gucci

Дата публікації
Перегляди
788
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська дизайнерка Віта Кін створила капсульну колекцію для Gucci

Vita Kin и Gucci / Фото: Instagram Vita Kin

Точну дату колекції Gucci не називає, однак зазначає, що вона буде запущена влітку.

Українська дизайнерка, модельєрка та фотографиня Віта Кін створила капсульну колекцію для італійського бренду Gucci. Колекція, яку представить дизайнерка, створена для платформи Gucci Vault, де продають вінтажні й архівні моделі бренду.

Відомо, що до капсули створеної дизайнеркою, увійшли сукні, з національними орнаментами, візерунками та вишивкою, однак поки що точна дата релізу колекції не розголошується. На своїй сторінці у Instagram Віта Кін поділилася всього двома знімками, на яких моделі також позували біля вінтажних сумок Gucci Blondie.

Читайте также:

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян

Чи насправді всесвітньовідомі бренди проти росіян
Наступна публікація