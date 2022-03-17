Українські меседжі на одязі та звуки сирен: у Берліні минув показ дизайнера Жана Гріцфельдта

Український дизайнер Жан Гріцфельдт заочно провів показ у Берліні.

Шоу проводилося в рамках Mercedes-Benz Fashion Week 2022 і показ Гріцфельдта став завершальним. Сам дизайнер зараз перебуває у Києві, але перед початком шоу було показано ролик, у якому він звернувся до глядачів.

"Сьогодні час говорити не про моду, а через моду. Сьогодні ми не показуватимемо нового сезону, сьогодні ми не показуємо нових образів, бо коли ти сидиш у бомбосховищі, у бліндажі або у підвалі, нікого не хвилює, що ти одягаєш. Головне, щоб було тепло, комфортно і захищено. Сьогодні ми транслюємо почуття. Мода — це не відображення сьогодення, вона завжди дивиться в майбутнє на роки вперед. Сьогодні я використовую інструмент і зброю моди і борюся зараз за те, що ми завтра будемо вільними. Свободи для України та для всіх людей на планеті Земля. Це моя сила та моя місія", — сказав дизайнер.

Після промови дизайнера у залі пролунав сигнал повітряної сирени, яку від 24 лютого чують мешканці всіх міст та сіл України.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Нова колекція дизайнера – це прості речі, на яких нанесені патріотичні українські меседжі: Паляниця, Мова, Свідомість, Україна, Нова життя, Сміливість, Свобода, Щастя, Єдність, Пісня, Мир.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Наприкінці показу моделі вийшли на сцену, несучи у руках прапор України.

Показ Жана Грицфельдта / Getty Images

Відео показу:

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