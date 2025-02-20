Українські ветерани з протезами взяли участь у показі бренду Andreas Moskin

Бренд Andreas Moskin у межах Українського тижня моди презентував нову колекцію FW’25/26. На її створення дизайнерів надихнула українська культурна еліта 20-30-х років XX століття – "Розстріляне відродження".

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Зокрема дизайнери спиралися на авангардні романи українського письменника-експериментатора Майка Йогансена, які органічно поєднують урбаністичну динаміку і затишок природи.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Звично для себе бренд зробив класичний костюм предметом свого дослідження, демонструючи нешаблонний підхід до цього виду чоловічого одягу. Так, у подовжених піджаках присутній нерухомий пояс, який створює виразний силует носія робочої форми.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Цього разу дизайнери вирішили повернутися до ідеї накладних кишень, проте з нестандартним розташуванням.

Також присутній деконструйований костюм червоного та хакі кольорів, який наповнений особливим сенсом.

Фото Ukrainian Fashion Week

"Асиметричне розташування швів на передній частині піджака наштовхує на думку про понівеченість та руйнацію. Загалом у цій колекції ми намагалися відобразити етапи становлення нашої культурної еліти – від чорних і червоних образів, які відсилають до часів цензури та воєн, й до світлих та відкритих образів, що символізують епоху незалежності та свободи", – поділилися засновники і дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Основними матеріалами колекції стали традиційні для country wear твід, кашемір і шерсть. В'язані речі, такі як кофти, поло, майки і гольфи, доповнюють класичні костюми, створюючи гармонійне поєднання класики та повсякденного стилю.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

У колекції домінують природні кольори, серед яких марсала, авокадо і молочний, а ще одним елементом, який додає природності речам, є торочка.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Крім того, дизайнери вирішили створити образи, адаптовані для чоловіків із протезами рук та ніг. Рукави піджака знімаються за допомогою непомітної застібки, а на внутрішніх бокових швах штанів теж є застібки, які допомагають носію швидко одягати чи знімати протез.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Читайте також: