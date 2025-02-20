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Українські ветерани з протезами взяли участь у показі бренду Andreas Moskin

Українські ветерани з протезами взяли участь у показі бренду Andreas Moskin

Фото Ukrainian Fashion Week

Дизайнери бренду створили одяг, адаптований для чоловіків із ампутаціями кінцівок.

Бренд Andreas Moskin у межах Українського тижня моди презентував нову колекцію FW’25/26. На її створення дизайнерів надихнула українська культурна еліта 20-30-х років XX століття – "Розстріляне відродження".

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Зокрема дизайнери спиралися на авангардні романи українського письменника-експериментатора Майка Йогансена, які органічно поєднують урбаністичну динаміку і затишок природи.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Звично для себе бренд зробив класичний костюм предметом свого дослідження, демонструючи нешаблонний підхід до цього виду чоловічого одягу. Так, у подовжених піджаках присутній нерухомий пояс, який створює виразний силует носія робочої форми.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Цього разу дизайнери вирішили повернутися до ідеї накладних кишень, проте з нестандартним розташуванням.

Також присутній деконструйований костюм червоного та хакі кольорів, який наповнений особливим сенсом.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

"Асиметричне розташування швів на передній частині піджака наштовхує на думку про понівеченість та руйнацію. Загалом у цій колекції ми намагалися відобразити етапи становлення нашої культурної еліти – від чорних і червоних образів, які відсилають до часів цензури та воєн, й до світлих та відкритих образів, що символізують епоху незалежності та свободи", – поділилися засновники і дизайнери бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Основними матеріалами колекції стали традиційні для country wear твід, кашемір і шерсть. В'язані речі, такі як кофти, поло, майки і гольфи, доповнюють класичні костюми, створюючи гармонійне поєднання класики та повсякденного стилю.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

У колекції домінують природні кольори, серед яких марсала, авокадо і молочний, а ще одним елементом, який додає природності речам, є торочка.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Крім того, дизайнери вирішили створити образи, адаптовані для чоловіків із протезами рук та ніг. Рукави піджака знімаються за допомогою непомітної застібки, а на внутрішніх бокових швах штанів теж є застібки, які допомагають носію швидко одягати чи знімати протез.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

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