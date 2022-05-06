Український бренд Bevza випустив сережки, надихнувшись піснею "Ой у лузі червона калина"

Світлана Бевза представила у своїй колекції сережки у вигляді китиці калини. На створення цього аксесуара дизайнерку надихнув гімн Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Цей аксесуар вперше було представлено на Тижні моди в Нью-Йорку, лише за 10 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Основа сережки виконана з латуні, а червоні "ягоди" з коралів. Вартість такої прикраси 155 євро.

"Мода — це найкращий і найкрасивіший спосіб заявити, що Україна була і є окремою країною. Я не витрачаю багато часу на роздуми, як реалізувати натхнення в колекції, бо це так природно, я бачу це щодня", - розповіла дизайнерка.

Нагадаємо, що відродив знамениту українську пісню і буквально зробив гімном російсько-української війни лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, коли виконав її у центрі Києва у лавах тероборони. Композиція моментально стала вірусною та прозвучала вже із вуст інших українських артистів у багатьох країнах.

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