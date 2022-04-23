Український бренд Indposhiv випустив колекцію нагрудних хусток з кадрами війни

Колекція нагрудних чоловічих хусток отримала назву "Війна в Україні" та стала благодійною, адже частину виручених коштів бренд перераховуватиме волонтерам з Маріуполя.

Зображено на хустках ілюстрації української художниці Tinna Tihonenko, основою для яких стали військові фотографії.

"На першій хустинці - зруйнований будинок, без стіни, але із елементом віри у те, що Україна переможе і залатає цю рану "вишиванкою". На другій - епізод з підірваним мостом у Ірпені, яким мали евакуювати мирне населення. На третій - момент прощання людей на залізниці, які можливо, більше ніколи не побачаться. Кожен із персонажів ілюстрацій - це Український Герой, якого ви зможете носити під серцем", - йдеться в описі бренду.

Indposhiv випустив колекцію нагрудних хусток / facebook.com/indposhiv

"Ніхто не забуде цей трагічний час війни, яка охопила Україну. Дропом хустинок "March 2022" ми розпочинаємо колекцію "Війна в Україні" і запрошуємо вас долучитися до збору коштів на підтримку волонтерів, які допомагають рятувати людей із гарячих точок. З кожної хустинки 500 грн ми передаємо волонтерам із Маріуполя", - осімітили в Indposhiv, додавши, що вартість кожної хустки - 2000 гривень. Всю колекцію із трьох хусток можна придбати за 5000 гривень.

Indposhiv випустив колекцію нагрудних хусток / facebook.com/indposhiv

Indposhiv випустив колекцію нагрудних хусток / facebook.com/indposhiv

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