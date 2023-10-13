Український бренд одягу презентував кампейн-маніфест жінкам

Український бренд базового жіночого одягу SOLMAR презентував кампейн, метою якого є стати маніфестом жінкам: "Змінювати одяг як настрій, але подобатися собі будь-якою – це база".

У межах кампейну на офіційній сторінці бренду в Instagram будуть з’являтися короткі відео з історіями кількох дівчат: про роботу, подруг, миті щастя і суму, маленькі слабкості і свободу. Ці відеоролики, наче пазл, поєднаються в один великий маніфест.

Творці кампейну хочуть закцентувати увагу на тому, що дає жінкам енергію радіти, жити, творити, досягати успіху, почуватися впевненою і щасливою.

Це історії про емоційний і фізичний фундаменти – невід'ємну базу, важливою частиною якого завжди є одяг. Ці відео є своєрідною одою дівчатам, які приймають себе у будь-якому настрої і вбранні.

"Ми знаємо, наскільки сучасним жінкам важливо відчувати себе, приймати власні стани і настрій. Особливо в осінній сезон, коли на вулиці холодно, але хочеться залишатися красивою. Саме тому потрібен базовий гардероб", – поділилися засновники бренду Ольга та Сергій Костецькі.

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