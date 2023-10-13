Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український бренд одягу презентував кампейн-маніфест жінкам

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український бренд одягу презентував кампейн-маніфест жінкам

Кампейн закликає жінок подобатися собі будь-якою.

Український бренд базового жіночого одягу SOLMAR презентував кампейн, метою якого є стати маніфестом жінкам: "Змінювати одяг як настрій, але подобатися собі будь-якою – це база".

©

У межах кампейну на офіційній сторінці бренду в Instagram будуть з’являтися короткі відео з історіями кількох дівчат: про роботу, подруг, миті щастя і суму, маленькі слабкості і свободу. Ці відеоролики, наче пазл, поєднаються в один великий маніфест.

Творці кампейну хочуть закцентувати увагу на тому, що дає жінкам енергію радіти, жити, творити, досягати успіху, почуватися впевненою і щасливою.

©
©

Це історії про емоційний і фізичний фундаменти – невід'ємну базу, важливою частиною якого завжди є одяг.  Ці відео є своєрідною одою дівчатам, які приймають себе у будь-якому настрої і вбранні.

©
©
©

"Ми знаємо, наскільки сучасним жінкам важливо відчувати себе, приймати власні стани і настрій. Особливо в осінній сезон, коли на вулиці холодно, але хочеться залишатися красивою. Саме тому потрібен базовий гардероб", – поділилися засновники бренду Ольга та Сергій Костецькі.

©
©
©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація