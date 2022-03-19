Український бренд Vorozhbyt&Zemskova шиє балаклави для армії

Майже місяць в Україні триває війна і багато дизайнерів зосередили свої виробництва не на створення нових колекцій, а тепер шиють бронежилети, берці та теплий одяг для армії.

Також переосмислив своє виробництво бренд Vorozhbyt&Zemskova. На сторінці в Instagram засновниці бренду Тетяна Земскова та Олена Ворожбіт розповіли, що шитимуть балаклави для солдатів тероборони. Використовуватимуть вони тканину, з якої шилася остання колекція.

"Наша команда Vorozhbyt&Zemskova підтримує рідну Україну та збройні сили, які так відважно захищають Батьківщину. Із тканини, що використовувалась для нашої останньої колекції, ми робимо балаклави для солдатів. Ми хочемо аби наші бійці відчували себе якомога більше у комфорті, а також наповнювались підтримкою та любов’ю нашої команди. Тому солдати тероборони та ті, що вартують на блокпостах, залишаються у теплі наших балаклав", — йдеться у пості.

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