Український тиждень моди: стьобані костюми, подовжені пальта і пухові гетри у колекції бренду C.ICON

Бренд відмовився від традиційного уявлення про пуховики, як виключно спортивний або повсякденний елемент гардероба, інтегруючи їх у класичні, грайливі та експериментальні образи.
Львівський бренд експериментального одягу C.ICON презентував свою нову колекцію у межах Українського тижня моди FW’25-26.
Ключові силуети колекції – стьобані костюми, подовжені пальта з нестандартними стібками, а також більш стримані варіації пуховиків, що додають фактурності й об'єму.
Головні герої колекції – костюми, які поєднували анорак зі спідницею у глибокому бордовому відтінку.
Образи доповнені рукавичками і знаковим аксесуаром цієї лінійки – пуховими гетрами.
Кольорова гама колекції складається з найактуальніших відтінків сезону: рожевий, ніжно-жовтий, фіолетовий, насичений бордовий і небесно-блакитний, які чудово поєдналися з класичною палітрою – насиченим відтінком кемел і чорним.
Читайте також: