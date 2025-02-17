Український тиждень моди: стьобані костюми, подовжені пальта і пухові гетри у колекції бренду C.ICON

Бренд відмовився від традиційного уявлення про пуховики, як виключно спортивний або повсякденний елемент гардероба, інтегруючи їх у класичні, грайливі та експериментальні образи.

Львівський бренд експериментального одягу C.ICON презентував свою нову колекцію у межах Українського тижня моди FW’25-26.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Ключові силуети колекції – стьобані костюми, подовжені пальта з нестандартними стібками, а також більш стримані варіації пуховиків, що додають фактурності й об'єму.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Головні герої колекції – костюми, які поєднували анорак зі спідницею у глибокому бордовому відтінку.

Фото Ukrainian Fashion Week

Образи доповнені рукавичками і знаковим аксесуаром цієї лінійки – пуховими гетрами.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Кольорова гама колекції складається з найактуальніших відтінків сезону: рожевий, ніжно-жовтий, фіолетовий, насичений бордовий і небесно-блакитний, які чудово поєдналися з класичною палітрою – насиченим відтінком кемел і чорним.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Дизайнерки бренду/Фото Ukrainian Fashion Week

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