Улюблений колір Кейт Міддлтон стає головним трендом весни 2026 року
Після місяців шоколадно-коричневих і бежевих відтінків мода нарешті робить глибокий вдих і обирає зелений. Яскравий, живий та енергійний. Саме цей колір уже давно є фаворитом Кейт Міддлтон і навесні 2026 року він повертається у статусі головного модного тренду.
Принцеса Уельська ніколи не боялася яскравих кольорів. У той час як багато хто обирає нейтральну класику, Кейт регулярно робить ставку на насичені відтінки, особливо у теплі місяці. Один з її беззаперечних фаворитів — зелений.
Стилісти та психологи одностайні, зелений асоціюється з оновленням, балансом і внутрішнім спокоєм, а також реально впливає на емоційний стан. Саме тому у 2026 році «радісні зелені» відтінки стають відповіддю на втомлену зимову палітру, про це розповіло видання Woman&Home.
Якщо переглянути виходи Кейт за останні роки, легко помітити закономірність, що у весняно-літній сезон вона регулярно з’являється у смарагдових, листяних і трав’янистих відтінках. У її гардеробі:
зелені мідісукні для Вімблдону
елегантні образи для садових заходів
костюми та пальта для офіційних подій
Один з показових прикладів — вихід 2021 року в К’ю Ґарденс. Тоді Кейт одягла зелений трикотажний светр Zara з коротким рукавом і доповнила його пальтом у тон. Образ був водночас простим, сучасним і дуже «королівським» — ідеальна формула її стилю.
Як носити яскраво-зелений взимку
Головний страх перед насиченим зеленим — «це занадто». Проте Кейт знову демонструє просте правило: нехай зелений буде акцентом. Поєднуйте яскравий зелений светр або сукню з:
чорними, білими чи бежевими штанами
класичними джинсами
мінімалістичним взуттям
Так колір не перевантажує образ, але працює на нього.
Трикотаж — універсальний
Вовняні чи кашемірові светри, жилети та кардигани:
зігрівають узимку
ідеальні для міжсезоння
легко комбінуються з пальтами та тренчами
Правильні аксесуари
Кейт майже завжди обирає золото до зеленого і це не випадково. Теплі відтінки металу підсилюють глибину кольору, тоді як срібло більше пасує пастелям.
Зелений для особливих подій
Зелена сукня — універсальний варіант:
навесні та влітку — з білим або бежевим взуттям
узимку — з чоботами до коліна та щільними колготами
Не дивно, що подібні образи Кейт часто надихають гостей весіль і світських заходів.
Які відтінки у тренді
Смарагдовий — не єдиний варіант. У тренді також:
шартрез (яскравий, соковитий)
колір листя — природний, насичений зелений
трав’янистий — енергійний та сучасний
Варто уникати пастелей наприкінці зими та робити ставку на кольори, які буквально «вмикають життя».
Зелений — це не просто тренд сезону, а інвестиція у настрій, стиль і універсальність гардероба. Кейт Міддлтон вкотре доводить, щоб мати актуальний вигляд, не потрібно радикально змінювати себе, достатньо одного правильного кольору.
І якщо весна ще не настала за календарем, вона цілком може початися з яскраво-зеленого светра у вашій шафі.