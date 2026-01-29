ТСН у соціальних мережах

Улюблений колір Кейт Міддлтон стає головним трендом весни 2026 року

Після місяців шоколадно-коричневих і бежевих відтінків мода нарешті робить глибокий вдих і обирає зелений. Яскравий, живий та енергійний. Саме цей колір уже давно є фаворитом Кейт Міддлтон і навесні 2026 року він повертається у статусі головного модного тренду.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Улюблений колір Кейт Міддлтон стає головним трендом весни 2026 року

Улюблений колір Кейт Міддлтон стає головним трендом весни 2026 року / © Getty Images

Принцеса Уельська ніколи не боялася яскравих кольорів. У той час як багато хто обирає нейтральну класику, Кейт регулярно робить ставку на насичені відтінки, особливо у теплі місяці. Один з її беззаперечних фаворитів — зелений.

Стилісти та психологи одностайні, зелений асоціюється з оновленням, балансом і внутрішнім спокоєм, а також реально впливає на емоційний стан. Саме тому у 2026 році «радісні зелені» відтінки стають відповіддю на втомлену зимову палітру, про це розповіло видання Woman&Home.

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Якщо переглянути виходи Кейт за останні роки, легко помітити закономірність, що у весняно-літній сезон вона регулярно з’являється у смарагдових, листяних і трав’янистих відтінках. У її гардеробі:

  • зелені мідісукні для Вімблдону

  • елегантні образи для садових заходів

  • костюми та пальта для офіційних подій

Один з показових прикладів — вихід 2021 року в К’ю Ґарденс. Тоді Кейт одягла зелений трикотажний светр Zara з коротким рукавом і доповнила його пальтом у тон. Образ був водночас простим, сучасним і дуже «королівським» — ідеальна формула її стилю.

Як носити яскраво-зелений взимку

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Головний страх перед насиченим зеленим — «це занадто». Проте Кейт знову демонструє просте правило: нехай зелений буде акцентом. Поєднуйте яскравий зелений светр або сукню з:

  • чорними, білими чи бежевими штанами

  • класичними джинсами

  • мінімалістичним взуттям

Так колір не перевантажує образ, але працює на нього.

Трикотаж — універсальний

Кейт Міддлтон / © Associated Press

Кейт Міддлтон / © Associated Press

Вовняні чи кашемірові светри, жилети та кардигани:

  • зігрівають узимку

  • ідеальні для міжсезоння

  • легко комбінуються з пальтами та тренчами

Правильні аксесуари

Кейт майже завжди обирає золото до зеленого і це не випадково. Теплі відтінки металу підсилюють глибину кольору, тоді як срібло більше пасує пастелям.

Зелений для особливих подій

Зелена сукня — універсальний варіант:

  • навесні та влітку — з білим або бежевим взуттям

  • узимку — з чоботами до коліна та щільними колготами

Не дивно, що подібні образи Кейт часто надихають гостей весіль і світських заходів.

Які відтінки у тренді

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Смарагдовий — не єдиний варіант. У тренді також:

  • шартрез (яскравий, соковитий)

  • колір листя — природний, насичений зелений

  • трав’янистий — енергійний та сучасний

Варто уникати пастелей наприкінці зими та робити ставку на кольори, які буквально «вмикають життя».

Зелений — це не просто тренд сезону, а інвестиція у настрій, стиль і універсальність гардероба. Кейт Міддлтон вкотре доводить, щоб мати актуальний вигляд, не потрібно радикально змінювати себе, достатньо одного правильного кольору.

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Associated Press

Кейт Міддлтон / © Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям із родиною / © Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям із родиною / © Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям / © Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям / © Associated Press

І якщо весна ще не настала за календарем, вона цілком може початися з яскраво-зеленого светра у вашій шафі.

