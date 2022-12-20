Унікальна сукня від прабабусі: наречена показала, як переробила вбрання, якому понад 80 років

Вийти заміж у такій сукні випадає шанс не кожній нареченій. Це вбрання ручної роботи носило три покоління наречених.

Весілля — безумовно романтична подія, але для дівчини зі США на ім'я Кессі, цей день став ще й приводом одягнути особливу і цінну сукню, яку її родина передає з покоління в покоління вже понад 80 років. Вбрання належало прабабусі Кессі, яка його одягала на своє весілля 1939 року.

Кессі зі своїм нареченим Тайлером / Фото: insider.com

Своєю дивовижною історією наречена поділилася із виданням Insider.

Вона зізналася, що виросла, бачачи фотографії сукні прабабусі Евелін Спадафіно, тому добре знала, який у нього колір, вигляд і довжина. Але всі деталі вона змогла роздивитися, тільки коли дістала сукню з коробки, яку її мати зберігала вдома.

Спочатку весільна сукня мала довгі вузькі рукави з ґудзиками, круглий виріз і, схоже, що вона була трохи зібрана під грудьми. Пошили вбрання із шовкового атласу сестри Спадафіно, які працювали швачками у Нью-Йорку у 1930-х роках. Образ тоді наречена доповнила пишною фатою, прикрасою на голові та букетом.

На фото бабуся Кессі — Евелін Спадафіно / Фото: insider.com

1991 року сукня перейшла внучці Евелін Спадафіно — Аннет Грін, яка потім стала мамою Кессі. Аннет з дозволу бабусі вирішила переробити її весільну сукню по-своєму і до лаконічного вбрання додала пишний бант ззаду, пишні рукави та мереживо. Вбрання було перероблене у стилі легендарної весільної сукні принцеси Діани.

Мама Кессі — Аннет Грін / Фото: insider.com

"Мені дуже подобалася моя весільна сукня", — сказала вона. "Насправді, того дня, коли ми з Кессі мали піти до швачки, я одягнув її востаннє".

Мама, тато, бабуся та дідусь Кессі / Фото: insider.com

Кессі ж вирішила також кардинально переробити вбрання, але зробити його лаконічнішим. Вона прибрала рукави і банти, але залишила мереживо, яке додала до вбрання її мати.

Кессі та її мама у день весілля / Фото: insider.com

Кессі з мамою / Фото: insider.com

Після весілля дівчина також зберегла сукню, але кому вона дістанеться поки що не знає, адже у неї в цьому шлюбі народилося два сини, а більше дітей заводити вона не планує. Можливо, сукня перейде, колись одній з її майбутніх онучок.

"Зараз я на роздоріжжі, що робити із сукнею. Я напевно хочу, щоб вона передавалася у спадок", — сказала вона. "Можливо, я збережу її для моєї майбутньої онучки".

Кессі з батьком / Фото: insider.com

Кессі з батьками / Фото: insider.com

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