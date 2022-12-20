Унікальна сукня від прабабусі: наречена показала, як переробила вбрання, якому понад 80 років

Вийти заміж у такій сукні випадає шанс не кожній нареченій. Це вбрання ручної роботи носило три покоління наречених.
Весілля — безумовно романтична подія, але для дівчини зі США на ім'я Кессі, цей день став ще й приводом одягнути особливу і цінну сукню, яку її родина передає з покоління в покоління вже понад 80 років. Вбрання належало прабабусі Кессі, яка його одягала на своє весілля 1939 року.
Своєю дивовижною історією наречена поділилася із виданням Insider.
Вона зізналася, що виросла, бачачи фотографії сукні прабабусі Евелін Спадафіно, тому добре знала, який у нього колір, вигляд і довжина. Але всі деталі вона змогла роздивитися, тільки коли дістала сукню з коробки, яку її мати зберігала вдома.
Спочатку весільна сукня мала довгі вузькі рукави з ґудзиками, круглий виріз і, схоже, що вона була трохи зібрана під грудьми. Пошили вбрання із шовкового атласу сестри Спадафіно, які працювали швачками у Нью-Йорку у 1930-х роках. Образ тоді наречена доповнила пишною фатою, прикрасою на голові та букетом.
1991 року сукня перейшла внучці Евелін Спадафіно — Аннет Грін, яка потім стала мамою Кессі. Аннет з дозволу бабусі вирішила переробити її весільну сукню по-своєму і до лаконічного вбрання додала пишний бант ззаду, пишні рукави та мереживо. Вбрання було перероблене у стилі легендарної весільної сукні принцеси Діани.
"Мені дуже подобалася моя весільна сукня", — сказала вона. "Насправді, того дня, коли ми з Кессі мали піти до швачки, я одягнув її востаннє".
Кессі ж вирішила також кардинально переробити вбрання, але зробити його лаконічнішим. Вона прибрала рукави і банти, але залишила мереживо, яке додала до вбрання її мати.
Після весілля дівчина також зберегла сукню, але кому вона дістанеться поки що не знає, адже у неї в цьому шлюбі народилося два сини, а більше дітей заводити вона не планує. Можливо, сукня перейде, колись одній з її майбутніх онучок.
"Зараз я на роздоріжжі, що робити із сукнею. Я напевно хочу, щоб вона передавалася у спадок", — сказала вона. "Можливо, я збережу її для моєї майбутньої онучки".
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