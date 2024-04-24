В'язані сукні, сумки та взуття: гарячий тренд літа 2024, який носитимуть усі

У цьому теплому сезоні ми часто бачитимемо вироби в'язані гачком і спицями.

Оскільки популярність стилю Y2K нікуди не поділася, а лише набирає обертів, повертаючи нам майки з принтами, бантики та багатошаровість, тепер дійшло й до в'язаних виробів. Минулого літа особливо популярними були в'язані топи і побачити їх можна було у багатьох брендів, але цього року тренд вийшов на новий рівень.

Проаналізувавши модні тенденції сезону весна-літо 2024, ми точно можемо сказати, що окрім топів у тренді цього теплого сезону будуть також в'язані сукні, спідниці і навіть взуття.

Кроптопи

В'язані гачком вироби — це практичні та легкі речі, які ідеально підійдуть для спекотного дня. Зазвичай такі вироби виготовляються з натуральних ниток, що також допоможе простіше пережити спеку, тому їх можна одягати на пляж і під час відпочинку.

Ermanno Scervino / Фото: Getty Images

У новому сезоні бренди пропонують в'язані гачком бра, спідниці з розрізами, купальники і навіть труси. Дуже елегантний вигляд матимуть топи з розкльошеними рукавами та шнурівкою.

Moschino / Фото: Getty Images

Бохо та ретроестетика

Найчастіше в'язані вбрання створені в бохо або ретроестетиці, тому завжди добре поєднуватимуться з еспадрильями, снігбеками, сандалями чи козаками. В'язані топи матимуть ідеальний вигляд з вільними штанами та джинсами, а сукні — з косухами.

Особливо популярністю користуватиметься торочка різної довжини і так званий "бабусин квадрат" — в'язана техніка в стилі печворк.

Genny / Фото: Getty Images

Але не варто забути під час вибору про класику, наприклад, відтінки лате. Такі сукні лаконічного дизайну слугуватимуть вам довго та стануть базовою літньою річчю.

Ermanno Scervino / Фото: Getty Images

Яскраві кольори

Будьте готові до вибуху кольору та фактури цього літа. Багато дизайнерів представили досить яскраві моделі в'язані гачком знову ж таки навіюючи на нас естетику 80-х. Цього літа у продажу буде багато варіантів червоних, жовтих, блакитних та бірюзових в'язаних вбрань.

JW Anderson / Фото: Getty Images

Весільна мода

Якщо ви плануєте весілля на пляжі – в'язана сукня – ідеальний варіант для такого свята. Носити таке вбрання можна з лаконічною зачіскою, босоніжками або з сандалями.

Genny / Фото: Getty Images

У білому кольорі бренди пропоную багато варіантів вбрань і з в'язкою різного розміру і типу.

Michael Kors / Фото: Associated Press

Аксесуари

Також у тренді влітку 2024-го будуть в'язані аксесуари — сумки, прикраси і навіть взуття. Якщо раніше подібні вироби здебільшого зараховували до пляжної моди, то тепер їх рекомендують вписувати у своє повсякденне міське життя та поєднувати з різними речами й текстурами.

JW Anderson / Фото: Getty Images

JW Anderson / Фото: Getty Images

Genny / Фото: Getty Images

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