В'язані сукні, сумки та взуття: гарячий тренд літа 2024, який носитимуть усі

У цьому теплому сезоні ми часто бачитимемо вироби в'язані гачком і спицями.
Оскільки популярність стилю Y2K нікуди не поділася, а лише набирає обертів, повертаючи нам майки з принтами, бантики та багатошаровість, тепер дійшло й до в'язаних виробів. Минулого літа особливо популярними були в'язані топи і побачити їх можна було у багатьох брендів, але цього року тренд вийшов на новий рівень.
Проаналізувавши модні тенденції сезону весна-літо 2024, ми точно можемо сказати, що окрім топів у тренді цього теплого сезону будуть також в'язані сукні, спідниці і навіть взуття.
Кроптопи
В'язані гачком вироби — це практичні та легкі речі, які ідеально підійдуть для спекотного дня. Зазвичай такі вироби виготовляються з натуральних ниток, що також допоможе простіше пережити спеку, тому їх можна одягати на пляж і під час відпочинку.
У новому сезоні бренди пропонують в'язані гачком бра, спідниці з розрізами, купальники і навіть труси. Дуже елегантний вигляд матимуть топи з розкльошеними рукавами та шнурівкою.
Бохо та ретроестетика
Найчастіше в'язані вбрання створені в бохо або ретроестетиці, тому завжди добре поєднуватимуться з еспадрильями, снігбеками, сандалями чи козаками. В'язані топи матимуть ідеальний вигляд з вільними штанами та джинсами, а сукні — з косухами.
Особливо популярністю користуватиметься торочка різної довжини і так званий "бабусин квадрат" — в'язана техніка в стилі печворк.
Але не варто забути під час вибору про класику, наприклад, відтінки лате. Такі сукні лаконічного дизайну слугуватимуть вам довго та стануть базовою літньою річчю.
Яскраві кольори
Будьте готові до вибуху кольору та фактури цього літа. Багато дизайнерів представили досить яскраві моделі в'язані гачком знову ж таки навіюючи на нас естетику 80-х. Цього літа у продажу буде багато варіантів червоних, жовтих, блакитних та бірюзових в'язаних вбрань.
Весільна мода
Якщо ви плануєте весілля на пляжі – в'язана сукня – ідеальний варіант для такого свята. Носити таке вбрання можна з лаконічною зачіскою, босоніжками або з сандалями.
У білому кольорі бренди пропоную багато варіантів вбрань і з в'язкою різного розміру і типу.
Аксесуари
Також у тренді влітку 2024-го будуть в'язані аксесуари — сумки, прикраси і навіть взуття. Якщо раніше подібні вироби здебільшого зараховували до пляжної моди, то тепер їх рекомендують вписувати у своє повсякденне міське життя та поєднувати з різними речами й текстурами.
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