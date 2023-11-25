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В'язані светри, трикотажні сукні і пальта тедді: зимова колекція від українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
624
Час на прочитання
1 хв
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В'язані светри, трикотажні сукні і пальта тедді: зимова колекція від українського бренду

Зимова лінійка складається із бази і верхнього одягу.

Український бренд Fashionista презентував зимову колекцію, а також нову концепцію – unlimited wardrobe. 

До лінійки увійшли комфортні в'язані светри, пуловери і кардигани різних фасонів, джинси, штанні костюми зі штучної шкіри і трикотажні обтислі сукні з відкритою спиною і шнурівкою.

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Із верхнього одягу представлені пальта тедді оверсайз фасону, трендові подовжені дублянки і довгі пальта.

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Кольорова гама колекції: чорний, молочний, бежевий, сірий, рожевий, бордовий і темно-синій.

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Дата публікації
Перегляди
624
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