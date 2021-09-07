Вагітна модель і собаки на подіумі: як минув показ бренду ROUSSIN

Український бренд присвятив колекцію внутрішній красі. Їхній показ став першим показом поза модельними стандартами.

Український бренд ROUSSIN представив свою нову колекцію під назвою ROUSS IN в межах Ukrainian Fashion Week #noseasonsept2021. Він увійшов в історію української моди, як перший показ поза модельними стандартами.

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Команда бренду зосередила свою творчу увагу на зображенні внутрішньої краси. Головна мета — розбудити [rouss in] свідомості людей і довести, що справжня краса не має ідеалу, визначених кимось параметрів і упереджень щодо віку, зовнішності, національності, орієнтації. І сьогодні, насамперед, мода — це ціннісна позиція, яка реагує на сучасні проблеми і виховує покоління вільних, справжніх і свідомих.

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Вперше на головному подіумі України презентували колекцію люди з особливими історіями життя і любові, чий шлях становлення проходив через жорстке і стереотипне сприйняття їх як особистостей. Це люди поза стандартними модельними параметрами, проте з жагою до життя, які успішно реалізують себе завдяки розумінню своєї цінності і краси. Долучилися до fashion перформансу і дорослі моделі з агентства "Життєлюб".

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Основним матеріалом колекції залишається рефлект, проте "ROUSS IN" має поліпризначенгя і складається з адаптивних до будь-якого приводу "one size" речей, адже краса не має розміру. А принт у вигляді червоної троянди є своєрідною печаткою і офіційно стверджує перші кроки у битві за привілейоване значення внутрішнього над зовнішнім.

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Також в межах нової колекції бренд ROUSSIN спільно з корпорацією "Біосфера" розробили лімітовану колекцію сумок з плівки, у складі якої міститься до 80% переробленого поліетилену. Саме така система рециклінгу у "Біосфері" зменшує кількість поліетилену в Україні щомісяця на 860 тонн. А таке свідоме ставлення до створення нових речей реалізує практично одне з основних правил сучасної моди і циркулярної економіки — reduce, reuse, recycle.

Колекція бренду ROUSSIN/Прес-служба

Бренд ROUSSIN представив нову колекцію на Ukrainian Fashion Week (24 фото)

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