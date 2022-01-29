Вбивці стилю: Андре Тан назвав 5 застарілих пар зимового взуття

Український дизайнер Андре Тан розповів, на яке взуття вже не варто звертати увагу під час шопінгу.

Ботфорти-панчохи із замші

Instagram Андре Тана

Застаріла модель, яка зробить ваш образ непрактичним і сильно здешевить його: таке взуття ви зможете носити тільки з вузького типу спідницями та сукнями. Абсолютно не підходить до широких штанів, багатьох видів спідниць. Кров зносу бажаєте собі ботфорти? Вибирайте модель із широкою халявою.

Чоботи до середини коліна на низькому ходу

Instagram Андре Тана

Справжні вбивці стилю! До того ж вони вкорочують ваш зріст. Піч час вибору високих моделей чобіт, зверніть увагу на взуття з широкою халявою.

Будь-яке зимове взуття із зайвим декором

Instagram Андре Тана

Стрази, лелітки, ремені та інші прикраси зроблять ваше взуття непрактичним, тому що буде дуже складно поєднати таку модель з іншими елементами вашого гардеробу (особливо якщо ви йдете на роботу, а не на вечірку). Доведеться спеціально докуповувати одяг. Тут є також ризик приведення взуття в непридатність раніше через погодні умови нашого регіону.

Ботильйони на платформі або шпильки

Instagram Андре Тана

Ця інвестиція може виявитися вкрай невдалою: більшість моделей цього типу вже давно неактуальні. Але якщо вже купувати зимове взуття на платформі з підборами, то воно обов'язково має бути широким — це правило номер один.

Грубі черевики з металевими заклепками

Instagram Андре Тана

Грубі чорні черевики вже давно увійшли до нашого повсякденного життя, а для когось вони взагалі стали основою зимових луків. Тут проблема саме у прикрасах: вони роблять модель надмірно кричущою та непрактичною. Тому вибирайте високі черевики зі шнурівкою без металевих заклепок та іншого декору. Це буде тверда основа вашого зимового луку.

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