Величезні коміри зі складками: навіщо чоловіки та жінки носили цей дивний аксесуар

Ви коли-небудь замислювалися, чому в 16 і 17 століттях люди носили об'ємні білі комірці і чому вони були такі популярні?

За словами історикині Емі Бойінгтон, їх носили чоловіки, жінки та діти, і на початку своєї популярності — в середині 16 століття — вони були досить маленькими і призначалися для захисту дублету (це чоловічий верхній одяг) від плям, які могли з'явитися від їжі та пиття. Але з часом коміри стали складнішими за розміром та дизайном.

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Коміри були білими, їх шили з лляного батиста і накрохмалювали, щоб надати цього дивовижного ефекту. Пізніше коміри стали окремими предметами одягу і зав'язувалися ззаду.

Вони були символом багатства і статусу, тому що потрібно багато сил, щоб створити ці бездоганні форми. Ця конкретна складка називається вісімкою, і знадобилося б багато часу, щоб накрохмалити її до такої форми, тим самим вказуючи на те, що людина, яка носила такий комір, була дуже багата і могла дозволити собі такий аксесуар.

Фото: Getty Images

І чим більше вісімок — тим вона багатша, тому що на це пішло б ще більше часу. Мереживні коміри незабаром стали популярними, тому що вони знову дозволяли робити складнішу деталізацію. А багатошарові мереживні коміри, знову припускали, що ця людина була неймовірно багата, а також неймовірно модна.

Фото: Getty Images

На початку 17 століття ці великі круглі коміри вийшли з моди та були замінені іншими – стійкою з декольте. Однак у цьому варіанті все одно можна помітити, що складне драпування збереглося.

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