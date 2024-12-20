Величезні конуси на головах принцес і багатійок: що відомо про дивні капелюхи Середньовіччя

Часто в історичних фільмах можна побачити конусоподібні жіночі капелюхи. Також подібний головний убір використовують у костюмах для театрів чи дитячих костюмах, але чи знаєте ви, що ці знамениті "капелюхи принцеси" насправді засновані на історичних прецедентах?

За словами історикині Емі Бойінгтон, вони відомі як еніни (hennin). Ці головні убори були дуже популярні з середини 15 століття і далі, і, як правило, чим вони були вищими, тим жінка була важливішою, тому вони асоціюються з принцесами та багатійками. Деякі з цих головних уборів справді досягли великої висоти. Деякі були заввишки від 30 до 45 сантиметрів.

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Цей тип головного убору був особливо популярний у Бургундії та у Франції, прикрашали такі капелюхи часто ніжною вуаллю, яка іноді спускалася до самої землі. Також їх прикрашали красивим дорогоцінним камінням, що демонструвало багатство. Емі також розповіла, що були різні варіації цього типу головного убору: із пласким верхом, роздвоэним або у формі серця.

Ці головні убори часто розташовувалися під нахилом на голові, а волосся було зачесане назад у пучок, оскільки високі лоби були в моді (жінки того часу для цього навіть спеціально вищипували лінію волосся та брови), так створювалося враження, що їхнє чоло було ще вищим.

Фото: Getty Images

Зараз насправді невідомо, з чого були зроблені конуси, можливо, це був якийсь тип товстого картону, можливо, це була дротяна сітка, але їх часто щедро прикрашали коштовностями та золотою вишивкою.

Фото: Getty Images

У сучасній попкультурі еннін використовується для позначення принцес та інших важливих жінок при королівському дворі, часто це досить стереотипний образ.

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