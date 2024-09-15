Величезні сумки будуть у моді: бренд Coach презентував трендові аксесуари на 2025 рік

Схоже, що наступне літо розширюватиме наші горизонти щодо аксесуарів, адже популярні бренди пропонують багато креативних рішень.

Під час Тижня моди у Нью-Йорку свою колекцію весна-літо 2025 презентував бренд Coach. Однак найцікавішою частиною колекції стали аксесуари, оскільки креативний директор бренду Стюарт Веверс вирішив створити сумки максі.

Сумки у формі динозаврів, сердець, ведмедів, губ і гаманців зайняли очільне місце на подіумі.

Деякі моделі сумок були натхненні дизайнами, створеними ще американською модельєркою Бонні Кешин у 1940-1960 роках — сумками Cashin Carry з латунними застібками, які досі вважають візитівкою бренду Coach.

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Також Веверс, відомий поєднанням сучасного стилю з класичними штрихами, підкреслив, що колекція прославляє енергію Нью-Йорка та його мешканців, демонсруючи як ностальгію, так і сучасність у пошані місту. У колекції видно, що він надихався розслабленим вуличним стилем міста, адже на деяких сумках можна помітити принти у вигляді графіті.

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Сумки з показу бренду Coach весна-літо 2025 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше на Тижні моди в Копенгагені завірусився тренд на брелоки Jane Birkin-ifying your bag. Багато гостей прикрашали свої сумки найкреативнішими і найяскравішими дрібничками — намистами, іграшками та схожими аксесуарами.

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