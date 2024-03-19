Велика м'яка сумка — беззастережний тренд 2024 року

Тепер варто звертати увагу на моделі, в яких може поміститися не лише телефон, а ще й ноутбук, косметичка та змінна пара взуття.

Розглядаючи моделі сумок, які бренди презентували на Тижнях моди, з упевненістю можна сказати, що цього року відбулося помітне зрушення у бік мінімалістичного та зручнішого стилю. У тренді практичність і зручність, але представлені вони стильно.

Насамперед цим двом критеріям відповідають великі та об'ємні моделі сумок. Тепер що більше — краще, оскільки з собою можна взяти все необхідне і водночас мати стильний і сучасний вигляд.

Особливою популярністю користуватимуться сумки-хобо, зроблені з м'якої шкіри, замші або тканини. Також у тренді сумки-тоут, оскільки вони практичні, прості, легкі, але стильні.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

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