Великі червоні черевики, сабо у вигляді жаб і навіть балетки для чоловіків: найдивніше взуття 2023 року

Ці моделі взуття були створені для того, щоб привернути увагу до брендів і стати предметом обговорення.

2023-й нас однозначно дивував в модному плані дуже часто, адже найбільш обговорюваний трендом року стали труси, розшиті кристалами і камінням, а бренд Balenciaga випустив спідницю у вигляді звичайного дешевого махрового рушника, яка миттєво стала мемом.

Але, окрім одягу, були ще й речі, які наробили чимало галасу і першість на цьому на п'єдесталі дивацтва однозначно дісталося взуттю. Нижче ми зібрали незвичайні моделі, які ви навряд чи купите, але бачили їх у "вірусних" відео в TikTok або Reels.

Великі червоні черевики

Ймовірно, це найпотворніша й дивна пара взуття не лише цього року, а й кількох наступних, але попри свою непрактичність, ці величезні мультяшні черевики стали "вірусними". Створив їх бренд із Нью-Йорка MSCHF, відомий своїми епатажними релізами найрізноманітніших речей та аксесуарів.

Ця модель була виконана з гуми та піни, на них відсутні будь-які деталі, за винятком рифленої підошви з фірмовим логотипом бренду, а називаються вони максимально просто – Big Red Boot ("Великі червоні черевики"). У Мережі черевики прозвали Astro Boy Boots на честь Astro Boy — культового персонажа з манга та аніме-серіалу, який носив таке саме взуття.

Astro Boy Boots / Фото: https://www.instagram.com/garrettbruce/

Балетки для чоловіків

Після грандіозного повернення балеток у світ моди скандальний бренд Balenciaga вирішив також трохи заробити грошей (і хайпанути) на цій темі, тому випустив балетки для чоловіків.

Модель максимально проста і дуже нагадує ті, які були популярними у 2010-х. Модель була у традиційному дизайні — з маленьким бантом спереду і виконана у кількох відтінках: бірюзовому, чорному та світло-бежевому.

Фото: Balenciaga

Сабо у вигляді жаб

Під час Тижня моди в Мілані бренд Jw Anderson, відомий незвичайними аксесуарами (саме вони придумали сумку-голуба) заснований британським дизайнером Джонатаном Андерсоном, презентував публіці колекцію весна-літо 2024. На речах у колекції було складно сконцентруватися, адже всю увагу привернули саба у вигляді жаб.

Це взуття є колаборацією із британським брендом Wellipets. Кумедно те, що гумові чоботи такого ж дизайну носили в 80-х принци Вільям і Гаррі.

Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Ковбойські чоботи-крокси

З ким цей бренд Crocs тільки не випускав уже колаборації у спробах привернути до себе увагу, але цієї осені знову зміг здивувати, адже презентував крокси-ковбойські чоботи. Раніше уявити щось подібне було дуже складно, як і того, хто готовий купити таку пару, але попри це модель – sold out. Проте зазначимо, що ці Crocs з'явилися і зникли без особливої уваги.

Крокси-ковбойські чоботи мають звичну бренду химерну підошву та високі боки, прикрашені зірками у стилі родео. Також у взуття є текстура, під крокодилячу шкіру, і навіть шпора, що обертається.

Чоботи з імітацією голих ніг

Модний дім Louis Vuitton теж вирішили чи то пожартувати, чи то привернути увагу. Але незалежно від того, який закладено меседж, їхня модель взуття Illusion наробила багато шуму і стала "вірусною". Блогери знімають кумедні ролики з цими чобітками у стилі сюрреалізм, оскільки вони мають імітацію голих жіночих ніг, одягнених у шкарпетки та чорні туфлі.

Кросівки-кактуси

Цього року навіть бренд спортивного взуття Nike вирішив виділитися і випустив незвичайні кросівки у колаборації із Cactus Plant Flea Market. Кросівки в результаті нагадують чи то кактус, чи то Грінча з казки.

Але будемо чесні, ця незвичайна пара була створена саме для того, щоб змусити людей говорити про неї.

Взуття у вигляді лап із пазурами

Нью-Йоркський бренд Bravest Studios представив цього року модель Bear Claw. Взуття було вкрите телячою шерстю, а декорували його металеві кігті, що виступали. З назви неважко здогадатися, що ці сабо у вигляді ведмежих лап.

Чоботи-мультяшки

Цього року неоново-зелені чоботи до колін, що нагадують Діпсі, героїню дитячого телешоу "Телепузики", яке виходило на екрани від 1997 до 2001 року, випустив нью-йоркський дизайнер Крістіан Ковен, відомий своїми знаменитими клієнтами: Леді Гагу, Наомі Кемпбелл та Бейонс. Модель була створена в колаборації з відомим телешоу для капсульної колекції.

Шкарпетки від Каньє Веста

Колишній чоловік Кім Кардашян уміє привертати увагу абсурдною модою. У більшості випадків Каньє носить сам дивні вбрання свого бренду Yeezy, підігріваючи до нього інтерес.

Так однією з пар взуття, в якому репер останніми місяцями постійно був помічений на вулиці, стали Yzy Pods — кросівки, які своїм виглядом дуже нагадують шкарпетки.

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